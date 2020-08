Vi ricordate Quake II e Quake III? Ora potete scaricarli gratuitamente.

Durante l’evento QuakeCon online che si è tenuto lo scorso fine settimana, Bethesda ha dichiarato che il gioco originale sarà disponibile gratuitamente tramite la sua applicazione per PC. La promozione è servita ad incoraggiare le donazioni a enti di beneficenza come il fondo di difesa legale del NAACP, l'Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore e il Trevor Project. I giocatori beneficeranno di un piccolo di risparmio, poiché il prezzo del gioco è ovviamente value.

Rilasciato nel 1997, Quake 2 è uno degli sparatutto in prima persona più iconici di tutti i tempi. Sviluppato da id Software, i produttori di Doom e Doom Eternal, il gioco ha il merito di aver aperto nuovi orizzonti nel genere e ancora oggi rimane estremamente divertente da giocare, grazie ad una grafica 3D in stile techno-gotico.

Anche grazie a questa iniziativa si sono superati i $30.000 di donazioni agli enti di beneficenza, e pertanto avrete fino a sabato alle 14 per scaricare Quake II. La prossima settimana, a partire dal 17 agosto alle 14, Quake III Arena sarà disponibile gratuitamente nella stessa modalità, facendo risparmiare qualche euro per l’acquisto o anche solo il tempo di recuperare il vecchio CD rimasto sepolto da ormai un ventennio, giusto in tempo per fare una sana fraggata come ai vecchi tempi.

Per scaricare il gioco basterà loggarsi sull'applicazione "Launcher" di Bethesda .