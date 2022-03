Una GPU Intel dedicata nei notebook gaming? Un sogno che si avvera!

Intel ha finalmente svelato la data di lancio delle GPU Arc Alchemist dedicate per i notebook gaming, promettendo prestazioni notevoli con i nuovi chip grafici per portatili.

Questo è ciò che si legge in un annuncio ufficiale da parte del vice presidente e General Manager di Intel per il Visual Compute Group, Lisa Pearce, che ha dichiarato anche che le GPU laptop dedicate offriranno "il doppio delle prestazioni grafiche rispetto alle GPU integrate". Probabilmente, la dichiarazione era riferita ai chip grafici integrati dell'ultima serie H di processori per laptop.

Il lancio delle GPU laptop è fissato per il 30 marzo, ed è possibile che ciò avvenga in occasione di un evento speciale dedicato alle GPU Intel Arc. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, l'evento potrebbe includere la presentazione delle schede grafiche desktop Arc Alchemist che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbero arrivare a maggio 2022.

È importante sottolineare, però, che l'evento del 30 marzo potrebbe riguardare solo un annuncio. È possibile, dunque, che l'effettiva disponibilità delle GPU Arc Alchemist per i portatili parta da una data successiva. In ogni caso, non dovremmo attendere troppo prima di vedere le GPU nei laptop gaming.

Alcuni benchmarks soggetti a leak hanno svelato che la GPU desktop Arc Alchemist di fascia alta dovrebbe essere comparabile alla RTX 3070 Ti. La versione mobile, invece, dovrebbe essere meno performante, ma non vediamo l'ora di poterla testare con mano. In ogni caso una cosa è certa: il mercato dei notebook gaming non potrà che giovare di un terzo produttore di GPU.

Fonte: TechPowerUp