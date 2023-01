Tobey Maguire potrebbe tornare nei panni di Spider-Man in Avengers 6

Avengers 6 sarà il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso Marvel e, da quanto emerso finora, dovrebbe essere un film spettacolare in grado di giocarsela con Endgame. Secondo le indiscrezioni, con l'arrivo del nuovo film degli Avengers potremmo assistere al ritorno di diversi personaggi del passato.

Tra questi potrebbero esserci le varianti di Spider-Man interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield, già in Spider-Man: No Way Home, uscito nel 2021. Maguire e Garfield non sono stati coinvolti nel marketing di No Way Home per ovvie ragioni, nonostante le massicce fughe di notizie che hanno precedeto l'uscita del film avessero già fatto ipotizzare il loro ritorno.

Di recente, nel corso di un'intervista, Maguire ha dichiarato che sarebbe ben disposto a tornare nei panni del supereroe di casa Marvel. Questo non significa necessariamente che lo Spider-Man di Maguire apparirà in Avengers 6, ma in molti sperano che sia così.

Tobey Maguire torna in Avengers 6?

Il prossimo 28 febbraio uscirà un libro intitolato: Marvel’s Spider-Man: No Way Home The Official Movie Special Book (è già possibile preordinarlo su Amazon (Si apre in una nuova scheda)). Prima del lancio del libro, Marvel.com ha pubblicato un'anteprima delle interviste in cui si parla delle riprese legate ai film Marvel che rientrano nella saga del Multiverso.

Ed è proprio da qui che provengono i commenti di Tobey Maguire dai quali si può dedurre un suo possibile ritorno sul grande schermo nei panni di Spidey. Inizialmente, l'attore racconta come ha saputo del suo potenziale coinvolgimento in No Way Home. In seguito, Maguire afferma che tornerà di nuovo ad interpretare la sua parte all'interno del MCU, senza menzionare in modo diretto il coinvolgimento di Spider-Man in Avengers 5 o Avengers 6.

"Quando mi hanno chiamato, ho pensato: finalmente! [Ho ricevuto la chiamata e sono stato subito disponibile per questo lavoro", ha detto Maguire. "Non senza nervosismo - sai, '(mi chiedevo) Che aspetto avrà e che esperienza sarà?' ...lavorare con persone bellissime, talentuose e creative? È divertente ed emozionante".

"Amo questi film e amo tutte le serie Marvel. Se questi ragazzi mi chiamassero e mi chiedessero :'Ti presenteresti per fare questo film o intepretare una scena o fare una cosa alla Spider-Man?', sarebbe un 'sì!'". Perché non dovrei volerlo fare?".

In sostanza Maguire ha dichiarato amore alla Marvel e sembra ben disposto a lavorare nuovamente con Disney nelle produzioni future. Ora rimane da vedere se la casa di produzione deciderà di coinvolgere Maguire all'interno del MCU o se i rumor rimarranno semplicemente flebili speranze alimentate da una fanbase che non ha mai dimenticato il primo Spider-Man del 2002 diretto da Sam Raimi.