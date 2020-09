The Witcher 3 arriva su PS5 e Xbox Series X, per qualcuno sarà gratis

È stato un gran gioco per PC, PS4, Xbox One e persino Nintendo Switch. E ora The Witcher 3: Wild Hunt arriverà anche sulle console di prossima generazione.

CD Project Red, lo studio di sviluppo, ha infatti annunciato che il loro gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, completo di tutti i DLC. Il gioco sfrutterà la maggiore potenza delle nuove console, rispetto a quelle attuali, e offrirà alcuni miglioramenti nel gameplay e nella grafica. O almeno è quello che ci aspettiamo.

La società ha infatti parlato di "una gamma di miglioramenti visivi e tecnici" che includeranno "ray tracing e tempi di caricamento più rapidi". CD Project Red, tuttavia, non ha fornito date per l'uscita del gioco.

Non dovrete pagarlo (di nuovo)

CD Projekt Red si è costruita un'ammirevole base di ammiratori, grazie anche alla loro politica di aggiornamenti gratuiti. E con le console di nuova generazione sembra che le cose continueranno così.

La versione next-gen di The Witcher 3 si potrà comprare come tutti gli altri giochi, ma chiunque già possieda il gioco per PS4 o Xbox One potrà scaricare la nuova versione in modo del tutto gratuito. Ciò sarà possibile per tutti, che possediate la versione base del gioco oppure l'edizione speciale GOTY, che include i DLC. Un approccio che ci piace davvero molto.

Sony e Microsoft, da parte loro, si sono impegnate molto per garantire la massima retrocompatibiltà, ma ci sono alcuni dettagli ancora da chiarire, che lasciano margine di manovra agli editori. L'approccio di CD Prokect Red diventa quindi esemplare, e un messaggio che ci piacerebbe diventasse globale: se lo hai già pagato in passato, allora puoi averlo anche sulla nuova console. Chiaro, semplice e giusto come tutto dovrebbe essere.