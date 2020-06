OnePlus TV sarà più sottile di OnePlus 8

Secondo il CEO di OnePlus Pete Lau, la prossima serie di OnePlus TV sarà incredibilmente sottile, persino più sottile dello smartphone OnePlus 8 .

Lau ha svelato nuove informazioni a riguardo in un'intervista rilasciata a Android Central , affermando che i prossimi OnePlus TV sarebbero spessi solo 6,9 mm nel punto più sottile, caratteristica che renderebbe lo smartphone OnePlus 8 relativamente più voluminoso al confronto.

Il Ceo Di OnePlus ha continuato confermando anche, riguardo al form-factor, che i televisori avrebbero un rapporto display-scocca del 95%, caratteristica comune nei TV di fascia alta ma al contempo un tratto distintivo negli altri segmenti di mercato.

Sembra che i televisori includeranno anche degli altoparlanti in grado di ruotare di 90 gradi, garantendo dei "bassi più profondi del 50%". Non siamo del tutto sicuri di come funzionerà nella pratica, con gli altoparlanti posizionati ai lati in modo del tutto simile al Beovision Harmony , ma è chiaro che il design non sarà quello del classico schermo piatto.

Lau ha aggiunto: "Riteniamo che un design davvero valido non debba deliberatamente inseguire la perfezione della forma esterna. In realtà, può persino estendersi al miglioramento dei dettagli interni: i materiali, la costruzione e le rifiniture. Con questi TV, stiamo cercando di creare qualcosa che non solo migliorerà l'estetica del salotto, ma sarà anche un piacere da usare".

Nuovi TV

Stiamo aspettando da molto tempo la presentazione della gamma completa dei nuovi televisori OnePlus, dopo che la società ha annunciato l'arrivo delle versioni più economiche Q1 e Q1 Pro dello scorso anno. I nuovi TV dovrebbero essere disponibili dal 2 luglio al costo di circa € 260, un prezzo sicuramente molto più basso dei televisori di punta Q1, e con dimensioni più contenute da 32 pollici e 43 pollici .

I televisori OnePlus, al momento, sono disponibili i solo in India e Cina, ma già in passato la società ha messo in chiaro le proprie ambizioni per il lancio in Europa e nel Nord America.

Un'espansione della gamma sarebbe una grande opportunità per iniziare a distribuire prodotti anche in altri paesi. OnePlus si è creata un nome per l’ottimo rapporto qualità prezzo distintivo dei suoi smartphone, e tutti gli elementi indicano che la stessa cosa potrebbe avvenire anche nel segmento delle smart TV.