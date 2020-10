The Mandalorian 2 uscirà a ottobre su Disney Plus

Come confermato dal regista Jon Favreau, la seconda stagione di The Mandalorian uscirà a ottobre 2020 su Disney Plus. Durante il periodo di lockdown, il CEO di Disney Bob Chapek aveva confermato che la produzione della serie stava proseguendo da remoto. Favreau ha poi spiegato come si sono svolti i lavori in questi mesi nell’ambito di un’intervista rilasciata durante l’Austin Television Festival.

"Sarà pronta a Ottobre come pianificato da Disney Plus," ha detto Favreau rispondendo alle domande sulla seconda stagione. "Siamo stati abbastanza fortunati ad aver completato la fase fotografica prima del lockdown. Anche da remoto s4iamo stati in grado di produrre gli effetti speciali e di completare tutta la post produzione grazie agli strumenti tecnologici avanzati forniti da Lucasfilm e ILM."

Mentre gli effetti del lockdown hanno colpito maggiormente altre serie Disney Plus come The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, la produzione di The Mandalorian è riuscita a sfuggire allo stop imposto a altre produzioni nel mese di marzo.

Favreau ha anche parlato dello svolgimento dei lavori per la seconda stagione di The Mandalorian, anticipando alcuni personaggi che faranno il loro ingresso nello show di quest’anno. Tra questi ci saranno un altro mandaloriano, ovvero il celebre Boba Fett e Ahsoka Tano, la giovane Jedi ex allieva di Anakin Skywalker vista in Star Wars: La guerra dei cloni.

"Stiamo cercando di costruire un seguito in linea con la prima stagione e, in un certo senso, è stato un po' come produrre un’unica serie. Dati i ritmi delle produzioni televisive sembra che le riprese non si siano mai fermate. Se non erro abbiamo iniziato a produrre la seconda stagione il giorno stesso in cui è andata in onda la prima. In effetti non si tratta di una seconda stagione, ma un continuo della prima."

"Abituarsi a lavorare con nuovi registi e introdurre nuovi personaggi, approfondendo al contempo quelli già presenti, è stato davvero divertente e soddisfacente e spero il pubblico si diverta tanto quanto ci siamo divertiti noi durante la produzione."

Stando a quanto dice Favreau, quindi, manca poco prima di poter finalmente assistere alla seconda stagione di The Mandalorian.

Ci sono novità su Obi-Wan?

The Mandalorian 2 include diversi registi che hanno partecipato alla produzione della prima stagione tra cui: Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Taika Waititi, Dave Filoni e Deborah Chow. Waititi è stato recentemente confermato alla regia di un nuovo film di Star Wars di cui per ora non sappiamo molto, mentre Chow sarà il regista di una serie dedicata a Obi-Wan che verrà trasmessa su Disney Plus.

Ad entrambi è stato chiesto a che punto si trovano i lavori. "Abbiamo finito, sono a posto," ha scherzato Waititi.

"Non manca molto ma abbiamo ancora del lavoro da fare" ha detto Deborah Chow riferendosi alla serie dedicata a Obi-Wan. "In effetti ci troviamo ancora nella fase di sviluppo" a poi aggiunto. La serie su Obi-Wan potrà contare sulla partecipazione di Joby Sessions, un nuovo sceneggiatore entrato a far parte della produzione ad Aprile. All'inizio del 2020, Obi-Wan in persona (Ewan McGregor) ha dichiarato che l’inizio delle riprese è stato posticipato a gennaio 2021.