The Boys S02, il trailer è una festa di sangue e violenza

Dopo averlo inizialmente rimosso, Amazon ha pubblicato un teaser per la seconda stagione della serie The Boys. Come potrete immaginare, sia il teaser che l’articolo qui sotto contengono spoiler relativi alla prima stagione, quindi se non l’avete vista state in guardia.

La prima sanguinosa serie di The Boys, arrivata su Prime nei primi mesi del 2019, è uno degli show Amazon di maggior successo e offre un’ eccitante storia che racconta i supereroi come non li avete mai visti.

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly , in occasione del CCXP19 (una sorta di Comic-Con brasiliano), Amazon ha svelato un nuovo violentissimo trailer per presentare l’attesissima seconda stagione di The Boys.

Basato sull’originale serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, lo show parla di un gruppo di vigilantes guidati da Billy Butcher (il magnifico Karl Urban) e del loro piano per sconfiggere The Seven, una squadra di supereroi appartenenti a una specie di Justice League, corrotti dalla fama e dal potere.

Attenzione: il trailer qui sotto contiene immagini forti e scene violente, oltre a molti diti medi alzati, quindi se siete sensibili vi consigliamo di non guardarlo.

[SPOILER] Sembra che la seconda stagione riprenderà da dove si è interrotta la prima, con Il Patriota (la versione cattiva di Superman interpretata da Antony Starr) che rivela l’esistenza di un suo potentissimo discendente e Hugie (Jack Quaid) che salva la vita al velocissimo A-Train (Jessie T. Usher), nonostante questo avesse fatto a pezzi la sua fidanzata nelle prime puntate dello show.

Il trailer non dà nessuna certezza sulla data d’inizio della seconda serie, ma conferma che lo show sarà trasmesso su Prime nel corso del 2020.