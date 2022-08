TEUFEL presenta la sua nuova gamma di auricolari e cuffie Bluetooth

Cosa succede? TEUFEL ha da poco presentato una nuova linea di auricolari e cuffie. Perché è importante? La nuova gamma include modelli pensati per tutte le esigenze.

Teufel (opens in new tab), azienda tedesca specializzata nella produzione di dispositivi audio, ha da poco presentato la sua nuova gamma di auricolari e cuffie, con modelli pensati per ogni esigenza: dalle attività sportive e ludiche, a quelle lavorative o di viaggio.

La nuova linea include quattro modelli, a cominciare dalle Real Blu NC, un paio di cuffie bluetooth dotate di cancellazione del rumore; passando per le Airy Sports e le Airy Sports TWS, due auricolari pensati per le attività sportive; per finire con le Supreme ON, delle cuffie bluetooth dal design elegante e dalla grande autonomia.

Real Blu NC

(Image credit: Teufel)

Pensate per il viaggio, le Real Blu NC (opens in new tab) sono dotate di tecnologia per la cancellazione dei rumori esterni, il che permette di godersi a pieno la visione di una serie TV o un film.

Sono dotate di Bluetooth e offrono un'autonomia fino a 41 ore. Sono disponibili nelle varianti di colore Night Black, Pearl White, Steel Blue al prezzo di €229,99, ora in offerta a €149,99.

Airy Sports e Airy Sports TWS

(Image credit: Teufel)

Si tratta di due modelli di auricolari Bluetooth in-ear votati alle attività sportive, perfetti per la riproduzione musicale tramite i servizi streaming più diffusi come Spotify, Amazon Music o Apple Music durante le sessioni di allenamento. Sono in grado di resistere anche in caso di maltempo.

Il modello TWS si distingue inoltre per la certificazione IPX3, il che gli permette di resistere alla pioggia e al sudore, oltre a garantire una stabilità maggiore per prevenire possibili cadute durante i movimenti bruschi o gli scatti.

Le Airy Sports (opens in new tab) sono vendute nelle colorazioni Night Black, Moon Gray, Steel Blue, Coral Pink e Arctic Blue a un prezzo di €119,99 ora in offerta a €59,99. Il modello TWS (opens in new tab) è invece solo disponibile nella tonalità Night Black, al costo di €149,99, in offerta a €129,99.

Supreme ON

(Image credit: Teufel)

Le Supreme ON (opens in new tab) sono delle eleganti cuffie Bluetooth dotate di alcune interessanti funzionalità, come il rilevamento dell'orecchio non appena queste vengono indossate, dando automaticamente inizio alla riproduzione.

Sono dotate di tecnologia di cancellazione per il rumore e offrono un'autonomia di 30 ore. Disponibili nelle varianti di colore Night Black, Moon Gray, Ivy Green, Pale Gold, Sand White e Space Blue a un prezzo di €149,99 ora in offerta a €99,99.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito di Teufel (opens in new tab).