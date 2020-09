Tesla, Musk promette un modello da 25.000 euro

Ieri Tesla ha tenuto un grande evento con molti annunci, e il CEO Elon Musk ha promesso un'auto elettrica da 25.000 dollari, che oggi sono poco meno di 22.000 euro. Una cifra piuttosto contenuta per un'auto nuova in generale, a parte le utilitarie più economiche. E senza dubbio sarebbe una tesla molto meno costosa rispetto ai modelli in commercio oggi.

La chiave di volta, secondo Musk, sono le batterie di nuova generazione. Tesla è riuscita a ridurre il costo di produzione, grazie anche alla rimozione del cobalto dal catodo. Il costo dovrebbe ridursi addirittura del 50%. Si parla del prezzo per kWh.

Il costo per kWh - parametro usato per misurare il costo delle batterie - tra l'altro è in calo da molto tempo, ma un'ulteriore riduzione del 50% resta comunque un fatto notevole. Experts predict that the price will hit $100/kWh by 2023, but Musk said Tesla will kick off a three-year process to bring the price below that — though he didn’t say exactly what the price target would be.

A oggi i pacchi batteria (che includono le celle vere e proprie più altri elementi) costano tra i 10.000 e i 20.000 dollari. Se Tesla riuscirà davvero a portare il costo a 6.000 dollari, come promesso da Musk, si tratterà chiaramente di una svolta enorme.

La ricaduta sarebbe un costo di acquisto minore per chi vuole un'elettrica, almeno per quanto riguarda le Tesla. A oggi la Model 3 è il modello più economico e ha un prezzo base di €49.500. Vale a dire che è un'auto di lusso, e siamo ben lontani da quanto Musk prometteva anni fa per questo modello - si parlava già allora di "meno di 35.000 dollari", promessa che però non è stata mantenuta.

Musk, poi, già nel 2018 aveva parlato di un'elettrica da 25.000 dollari, che sarebbe dovuta arrivare entro tre anni da allora. Oggi il fondatore dell'azienda aggiunge un'altra previsione: 20 milioni di auto all'anno. Circa il doppio di quante ne fanno colossi come Toyota o Volkswagen.

Ora, molti di noi (io di sicuro) vorrebbero un'auto elettrica di qualità come le Tesla allo stesso prezzo di un veicolo con motore termico. E se Musk dovesse mantenere le promesse il successo sarebbe sicuramente enorme. C'è però la concreta possibilità che queste siano solo promesse da marinaio, quindi staremo a vedere.