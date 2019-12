Superofferta VPN natalizia: con NordVPN anche il gestore di password gratuito del valore di €175

Deve già essere Natale: NordVPN, uno dei maggiori provider VPN è pronto ad offrirvi un prezzo speciale per il suo servizio, aggiungendo nel pacchetto un interessante regalo. Infatti NordVPN non solo ha deciso di offrire un enorme 80% di sconto immediato, ma ci aggiunge tre mesi extra in omaggio, oltre che NordPass, il loro gestore di password che sarà attivato in modo totalmente GRATUITO. Nordpass normalmente è in vendita al prezzo annuale di € 175.

Un bell’omaggio non c’è che dire. Quindi non c'è da stupirsi quando diciamo che questa è una delle migliori offerte VPN del momento. Se desiderate approfittarne rapidamente prima che scada, cliccate qui per accettare l’accordo VPN invernale di NordVPN.

Un ulteriore vantaggio di questo accordo è che l'offerta è triennale, avrete quindi ben 39 mesi di sicurezza informatica e VPN con bypass dei contenuti con restrizioni geografiche alla cifra superscontata di €112,97.

Potrebbe sembrare una somma ingente da pagare in anticipo ma questo è per un piano di oltre tre anni, l’equivalente mensile sarebbe soli di €2,9, con un rapporto qualità prezzo davvero vantaggioso.

Maggiori informazioni su questa offerta VPN eccezionale:

NordVPN | 36 39 mesi | Gestore password NordPass GRATUITO | $430.20 €112,97 | 80% di sconto



È facile capire perché valutiamo NordVPN positivamente: è estremamente semplice e facile da usare (anche se siete principianti in campo tecnologico). Per non parlare della gamma di funzionalità che vanta: server ottimizzati P2P, blocco del malware e persino supporto Bitcoin. È anche ideale per tutti gli amanti dello streaming, poiché è in grado di funzionare anche con Netflix, come abbiamo potuto testare. Inoltre il gestore di password NordPass è molto utile: memorizza le vostre password in un deposito sicuro in modo da non dimenticarle mai!

NordVPN è un buon provider VPN?

In una parola: sì! Lo abbiamo inserito nella nostra TOP 10 dopo aver svolto tutti i test e le analisi approfondite che facciamo solitamente sui servizi VPN.

Se siete preoccupati per la vostra privacy, NordVPN ha una politica molto rigorosa di zero-logging e non solo sblocca Netflix ma anche BBC iPlayer. Vanta inoltre un supporto clienti molto rapido in modo che tutte le vostre domande possano essere risolte in tempi rapidissimi. Il servizio di NordVPN offre anche l’efficace kill switch, ideale per chiunque sia interessato alla sicurezza.

Poi c'è il vantaggio aggiuntivo del prezzo: NordVPN è uno dei provider VPN più economici in assoluto, e a maggior ragione adesso con questa offerta VPN invernale. Ogni singolo account supporta fino a sei connessioni simultanee, comodo se avete ad esempio un ufficio separato o vi collegate da fuori casa.

Infine, vale la pena notare che a ottobre NordVPN ha rivelato di aver subito un’intrusione informatica che ha compromesso la sicurezza del servizio. NordVPN come conseguenza ha preso provvedimenti significativi per evitare il ripetersi dello spiacevole incidente, motivo per cui lo classifichiamo ancora così altamente e siamo pienamente fiduciosi nel raccomandare il suo servizio.

Cos’è accaduto a NordVPN?

Nell'ottobre 2019, NordVPN ha annunciato di aver subito un’intrusione informatica che ha violato la sua sicurezza. L’intrusione risale al 2018 e ha scosso parecchio il settore quando è emersa. Dopo aver svelato l’accaduto, NordVPN ha annunciato che avrebbe preso provvedimenti importanti per rafforzare la propria sicurezza, tra cui affidarsi a VerSprite, società di consulenza attiva nel settore della sicurezza informatica e successivamente completare un audit di sicurezza indipendente su larga scala il prossimo anno.

Se desiderate ulteriori informazioni sull’intrusione, assicuratevi di consultare il nostro storico di notizie sulla violazione dei dati di NordVPN. E se la sicurezza informatica è il motivo principale per sottoscrivere un servizio VPN, perché non leggere la nostra guida dei provider VPN più sicuri.