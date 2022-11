Super sconto Sony Alpha, la mirrorless perfetta per iniziare alla grande

Il Black Friday è arrivato e come ogni anno, tra la miriade di offerte e sconti che circolano in rete, è facile lasciarsi sfuggire delle occasioni interessanti. Per questo motivo il team di Techradar sonda in lungo e in largo i siti di vendita per trovare le migliori offerte disponibili.

Oggi parliamo di una fotocamera che, al momento del lancio, rappresentò un punto di svolta nel segmento mirrorless, proponendosi come versione aggiornata di quella che da molti viene considerata la capostipite della categoria, ovvero Sony A7.

Sony A7 II è una fotocamera mirrorless full frame lanciata nel 2014 e uscita di produzione lo scorso anno, nel 2021. Nonostante abbia già quasi un decennio sulle spalle, questa mirrorless a pieno formato è ancora in grado di produrre immagini di eccellente qualità, ha un sistema AF più che soddisfacente per un fotoamatore, è stabilizzata internamente e vanta una qualità costruttiva ottima, come gli altri modelli della serie Alpha.

A bordo troviamo un sensore CMOS da 24MP e un processore Bionz X con sistema di messa a fuoco ibrida da 117 punti. I video si fermano a 1080p, ma se non siete dei videomaker (in quel caso a queste cifre si trova di meglio) e vi interessa principalmente scattare ritratti, paesaggi e in generale soggetti statici, Sony A7 II è una fotocamera validissima in grado di regalarvi enormi soddisfazioni a un prezzo che, oramai, risulta più basso di quello della gran parte delle fotocamere entry level uscite di recente.

Sony A7 II + 28-70mm a 899€ Sony A7 II è una fotocamera full frame con sensore da 24MP e stabilizzatore d'immagine integrato, corpo tropicalizzato, 117 punti di messa a fuoco e raffica da 5fps. Questa offerta comprende la lente kit Sony 28-70mm F/3.5-5.6 che si adatta molto bene a diverse situazioni, dalla paesaggistica alla ritrattistica.

Per chi ha ancora senso investire su una A7 II?

C'è poco da fare, il marketing vince sempre convincendoci che tutte le nuove tecnologie presenti sull'ultimo modello uscito siano necessarie, che con esse potremo scattare meglio, che avere una raffica da 20fps sia bellissimo. Ma nel mondo reale, quanti di noi sfruttano a pieno le specifiche delle più recenti mirrorless professionali?

Spesso si fanno spese folli per acquistare corpi macchina di ultima generazione capaci di numeri strabilianti, per poi usarli per le foto a casa, durante la partita di pallavolo di una nipotina o al limite per qualche uscita della domenica. La domanda è: ne vale la pena?

Acquistare una A7 II oggi, a 900 euro con lente kit, è una scelta sensatissima per un fotoamatore. Certo, le differenze rispetto alle più recenti A7 III e a7 IV ci sono e si fanno sentire se si lavora in ambito fotografico, ma per qualcuno sta muovendo i primi passi nel mondo della fotografia o per chi vuole passare da una reflex di fascia media o da una APS-C a una mirrorless pieno formato, Sony A7 II è ancora una signora fotocamera.

Inoltre, qualsiasi ottica decidiate di associarvi, trattandosi di un modello della serie Alpha, se decideste di fare un upgrade e prendere un modello più evoluto, vi ritrovereste già con un parco ottiche compatibile.

Per questo siamo convinti che A7 II sia ancora un ottimo punto d'ingresso se vi piacciono le Alpha e volete la vostra prima mirrorless. L'obiettivo offerto in kit non è il massimo, ma potete usarlo per prendere un po' di confidenza con i menù, non certo semplicissimi, e poi passare a qualche lente prima e godervi la qualità del sensore Sony.