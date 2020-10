Star Wars, Disney progetta un nuovo film per il 2022

La scorsa settimana Disney ha annunciato un enorme cambiamento, spostando la data di uscita di Black Widow a novembre e rinviando la maggior parte dei film MCU. Un cambio di programma che ha portato Artemis Fowl a saltare del tutto i cinema per uscire direttamente su Disney Plus. Persino i film di Fox come The French Dispatch di Wes Anderson hanno subito lo stesso trattamento, e Indiana Jones 5 è scivolato da luglio 2021 a luglio 2022.

Sapete invece quale film è rimasto intatto? Star Wars. Qualunque sia il film di Star Wars che Disney ha programmato per il 16 dicembre 2022, la sua data di uscita è rimasta la stessa, rendendolo uno dei pochi film a conservare la data originale. Dal momento che è più lontano rispetto ad alcuni altri film e non fa parte di una storia in corso come i film Marvel, è meno probabile che venga influenzato nell'immediato futuro.

Questo è stato notato da StarWarsLeaks su Reddit, tra le varie modifiche. Disney ha rivelato il suo programma completo rivisto qui, poiché i cinema in Nord America ed Europa sono chiusi per il momento.

Star Wars non finisce mai

Non sappiamo ancora cosa sia questo film, ma sono poche le possibilità tra cui scegliere.. Negli ultimi mesi, un’indiscrezione ha menzionato un nuovo film di Star Wars a opera del regista di Sleight JD Dillard. Inoltre, a gennaio, il sito Hollywood reporter ha riferito che il regista Taika Waititi era in trattative per dirigere un film di Star Wars, anche se sembra molto improbabile che il regista possa realizzare Thor: Love and Thunder e un film di Star Wars nello stesso anno.

I nuovi film di Star Wars del regista Rian Johnson non sono ancora stati inseriti nel catalogo delle prossime uscite, con il regista che a gennaio ha detto al sito Variety: "sto parlando con Lucasfilm e al momento non hanno ancora annunciato nulla".

Infine, sappiamo che i creatori di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss, stavano lavorando a un film di Star Wars previsto nel 2022, prima di lasciare il progetto a ottobre 2019. Non è chiaro se il film attualmente in programma per il 2022 sia lo stesso progetto o meno.

Nel frattempo, prodotti Disney Plus come The Mandalorian Stagione 2, la serie Obi-Wan e Cassian Andor sono ancora in lavorazione.