Sony Xperia 0 annunciato per il 2020, sarà uno dei quattro telefoni di punta

The Sony Xperia 5

La linea di telefoni di punta di Sony è destinata a espandersi di nuovo nel 2020, se le ultime indiscrezioni fossero vere; pare che, l’anno prossimo, la società introdurrà quattro nuovi telefoni con specifiche di fascia alta.

Secondo una nuova indiscrezione riportata dal sito web giapponese Android Next , la società è pronta a presentare un Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 e Xperia 5.1. Si dice che tutti e quattro saranno equipaggiati dal prossimo chipset Qualcomm Snapdragon 865 e supporteranno la connettività 5G, ma arriveranno in una varietà di dimensioni e con specifiche diverse per ciascuno.

La voce suggerisce che l'Xperia 0 sarà il dispositivo con le specifiche più elevate e che sarà presentato a IFA 2020, un evento che si svolge ad agosto, mentre gli altri telefoni potrebbero uscire prima.

L'Xperia 0 dovrebbe avere il maggior numero di fotocamere posteriori tra tutti i dispositivi, 6 (!) per la precisione e un display 5K. Abbiamo già letto un indiscrezione simile su un telefono Sony con sei obiettivi sul retro.

Secondo quanto riferito, l'Xperia 1.1 è pronto per essere presentato a MWC 2020 , a febbraio. Ha senso, dato che l'Xperia 1 originale è stato presentato allo show di quest'anno, e probabilmente arriverà con un display 4K e quattro fotocamere posteriori.

Android Next suggerisce anche che verrà annunciato assieme a un Xperia 5.1 con quattro fotocamere posteriori e un display QHD. Ci sono anche voci su un Xperia 3 che verrà fornito con un display QHD e tre fotocamere posteriori, ma non è citata la data d’uscita di questo prodotto.

Inoltre, pare che l'azienda introdurrà una nuova serie di dispositivi di fascia media che probabilmente saranno i successori dell’Xperia 10 e dell’Xperia 10 Plus. Si prevede che anche questi includeranno il supporto 5G, ma non sfoggeranno chipset di fascia alta.

Sebbene siano solo voci ha senso che Sony aggiornerà la sua serie di dispositivi dopo aver introdotto una linea, relativamente piccola, nel 2019. È improbabile che sentiremo qualcosa di ufficiale da Sony fino al prossimo anno, con l'evento MWC di febbraio che probabilmente sarà il luogo in cui vedremo l'azienda svelare ufficialmente la sua prossima serie di dispositivi.

Via GSMArena