Spedizioni da USA a Italia, costi e servizi da usare

Avete mai desiderato ordinare qualcosa dagli Stati Uniti? Bene, in giorni come il Black Friday , molti rimpiangono di aver perso delle allettanti offerte per via delle spedizioni internazionali.

In molti altri casi, l'articolo era più economico negli Stati Uniti o nel Regno Unito anche considerando le spese doganali, ma la maggior parte dei venditori non spedisce pacchi dall’America. In questi casi le società che offrono l’inoltro delle spedizioni ci vengono in aiuto.

Che cos'è l'inoltro delle spedizioni?

Potreste chiedervi cos'è l'inoltro delle spedizioni e come funziona. Ē molto semplice. Le società di spedizione forniscono un indirizzo virtuale e ricevono il prodotto dal venditore per conto vostro. Quindi lo rispediscono a voi utilizzando i servizi di corriere internazionale a pagamento.

Esistono molte società di spedizione sul mercato e alcune potrebbero non essere buone come le altre. In questo post, vi parleremo delle migliori società di spedizione di pacchi se desiderate ordinare qualcosa dagli Stati Uniti o dal Regno Unito e spedirlo in Italia.

Le migliori aziende di spedizione di pacchetti

Ship7

Ship7 è la prima società che vi proponiamo. Si avvale sia della propria divisione Ship7 Delivery per le spedizioni internazionali, sia di diversi corrieri: Postal Service, DHL Express, FedEx International, UPS International e Aramex. La creazione dell’account è gratuita così come la commissione, il riconfezionamento, il raggruppamento o la demolizione delle merci.

La società conserverà i pacchi gratuitamente per 60 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni, inoltre offre una garanzia standard fino a un massimo di 100 dollari. Come molte aziende offre il servizio Acquista per me, e si distingue per la possibilità di seguire lo spostamento del pacco durante l’itinerario un po’ come con Amazon Prime.

Per ogni pacco Ship7 offre due fotografie, che vi invierà per verificarne lo stato. Pagando se ne possono avere di più, con un’offerta che include 3 foto per 5 dollari. Le merci fragili possono ricevere un confezionamento speciale al costo di 2$ a pacco. L’asso nella manica della compagnia? Spese di spedizione gratuite durante il Black Friday.

Borderlinx

Borderlinx consente di creare un account gratuito e spedisce il vostro prodotto dagli Stati Uniti all'Italia, tramite DHL. Vi dà la possibilità di pagare le spese doganali al momento della creazione dell’ordine o al momento della consegna.

Tra i servizi offerti da Borderlinx troviamo Acquista per me, con cui, ovviamente, la società effettuerà l’acquisto al posto vostro al costo di una commissione pari al 5% del valore dell'ordine. Altre caratteristiche includono il riconfezionamento, il consolidamento delle merci o groupage, l'assicurazione, il supporto per la restituzione e lo stoccaggio dei pacchi.

USGoBuy

USGoBuy spedisce merci dagli U.S.A tramite corrieri come Aramex, DHL, USPS e FedEx. Offrono servizi come il consolidamento delle merci o groupage, reimballaggio, gestione dei resi e stoccaggio del prodotto gratuitamente per un massimo di 60 giorni.

Come Borderlinx, USGoBuy offre anche il servizio Acquista per me. Tuttavia, UsGoBuy addebita una commissione del 10% sul valore dell'ordine. Potete pagare USGoBuy con un conto PayPal, carte di credito e di debito. L'iscrizione a questo servizio è gratuita e dovete solo pagare la consegna e le spese doganali.

Shipito

Shipito consente di farsi spedire prodotti da tre sedi negli Stati Uniti: California, Oregon e Nevada. Offre un servizio gratuito e uno a pagamento. Nel servizio gratuito, la società offre il proprio indirizzo negli Stati Uniti, 3 foto gratuite del prodotto e spazio in magazzino gratuito fino a 90 giorni. Le funzionalità aggiuntive dell'abbonamento a pagamento sono la spedizione esente da imposte negli Stati Uniti, il raggruppamento delle merci o groupage e le spedizioni multipack. In entrambi i casi un ordine di spedizione costa 2$ + le spese di spedizione.