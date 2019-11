Sony Xperia 5, uno smartphone che fa felice chi ha mani piccole...più o meno

Ci è voluto un po' di tempo, ma per la gioia dei fan degli smartphone più piccoli, è stato annunciato un nuovo smartphone Sony IFA 2019, anche se non sarà "compatto" quanto pensate.

Si chiamerà Sony Xperia 5 e non comprenderà "Compact" nel nome come il Xperia XZ2 Compact uscito a Febbraio 2018, ma chi ha le mani piccole sarà contento di sapere che il top di gamma Sony non richiede delle mani giganti come quelle di Gianni Morandi per poterlo utilizzare.

Sony Xperia 5 avrà uno schermo da 6.1 pollici OLED Full HD+, decisamente più grande rispetto agli scorsi dispositivi dell'azienda, ma supporteranno l'HDR e il Dolby Atmos.

Le sue dimensioni saranno di 158x68x8.2mm, quindi sarà più corto del top di gamma Xperia 1, ma sarà compatto quanto l'Xperia XZ2 che misurava 135x65x12.1 mm.

(Image credit: Sony)

Lo smartphone sarà dotato di tre fotocamere sul retro: una 12MP grandangolo, un teleobiettivo 12MP e un'altro sensore da 12MP ultragrandangolo. Xperia 5 supporterà anche il Dualshock 4, sarà quindi possibile giocare utilizzando il controller PlayStation.

All'interno ci sarà un processore Snapdragon 855 e 6GB di RAM, tutto quello di cui avrete bisogno per i vostri giochi e le applicazioni più pesanti.

Avrà ben 128 GB di spazio di archiviazione interna e supporterà le schede microSD fino a 512GB. La batteria sarà da 3,140mAh con la funzione di ricarica rapida.

Il Sony Xperia avrà anche un certificato di impermeabilità IP68, sarà quindi in grado di sopravvivere a brevi immersioni.

Sony Xperia 5 sarà in vendita in europa, ma potrete preordinarlo già dal 19 settembre, a partire da 799 euro.