Sony WH-1000XM4, un leak mostra il nuovo modello della serie di over-ear

The Sony WH-1000XM3 stanno per avere un successore.

A dicembre 2019 Sony aveva depositato alla FCC (Federal Communications Commission) il numero di modello di quelle che potrebbero essere le nuove cuffie Sony WH-1000XM4. Dal momento in cui è trapelata l’indiscrezione, abbiamo atteso la data di uscita del nuovo modello dell'ormai celebre serie di cuffie con cancellazione del rumore attiva.

Anche se non abbiamo ancora una data, è trapelata la prima foto delle presunte WH-1000XM4, destinate a replicare il successo del modello precedente, presente nella nostra lista delle migliori cuffie con cancellazione del rumore del 2020 .

Secondo il sito The Verge, le foto delle presunte Sony WH-1000XM4 sono state scoperte dall'utente Everton Favretto in una lista di Anatel, la versione brasiliana della FCC.

La foto mostra le presunte Sony WH-1000XM4 con un design simile ai modelli precedenti. (Image credit: Sony )

Batteria più grande, Bluetooth 5.0

Sebbene non possiamo trarre molto dalla foto trapelata, un manuale dell'utente, anche questo depositato da Sony, rivelerebbe diverse informazioni. Tuttavia vale la pena sottolineare che sembra essere una bozza, quindi i dettagli potrebbero differire in modo significativo con quello che sarà il prodotto finale.

Detto questo, il manuale ci dà un’anteprima dei possibili miglioramenti che accompagneranno le WH-1000XM4 rispetto al modello precedente. Il nuovo modello potrebbe avere il Bluetooth 5.0, che dovrebbe portare un segnale wireless migliore, una connettività più stabile e un trasferimento dei dati più veloce.

Il consumo energetico sembra essere diminuito da 8 W a 2 W, il che potrebbe prolungare l’autonomia delle cuffie che, infatti,, secondo il manuale, da 36 a 40 ore.

Sembra anche che ci sia una nuova funzione chiamata "parla con la chat", che potrebbe permettervi di parlare con il vostro assistente vocale preferito (Google Assistant, Alexa o Siri) pronunciando una parola. Con l’attuale modello, dovete premere un pulsante per attivare l’assistente vocale.

Speriamo che queste funzioni aggiuntive non andranno a influenzare il prezzo. Sony non ha confermato quando presenterà le WH-1000XM4, per non parlare appunto del prezzo. Tuttavia, possiamo cercare di ipotizzare un possibile costo tenendo conto del modello precedente.

Le nuove cuffie probabilmente costeranno come le WH-1000XM3, che avevano un prezzo di 380 euro al momento del lancio, così come il modello precedente , le Sony WH-1000XM2. Se l’azienda riuscisse a mantenere questo prezzo o addirittura abbassarlo, è probabile che Sony rimanga il re delle cuffie wireless per diversi mesi.