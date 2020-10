Sony smentisce i rumor sul presunto evento State of Play del 9 settembre

Dopo che Nintendo ha festeggiato il trentacinquesimo compleanno di Super Mario, alcuni rumor hanno ipotizzato che Sony avrebbe fatto una mossa simile per commemorare i 25 anni dal lancio di PS1 negli Stati Uniti. Secondo le indiscrezioni, l’azienda giapponese avrebbe tenuto un evento dedicato alla prima iterazione della console, durante il quale sarebbero stati svelati nuovi dettagli riguardanti PS5 tra cui prezzo e data di uscita. Tuttavia questo rumor è stato immediatamente smentito da un post pubblicato sul blog Playstation.

In seguito WhatHiFi ha pubblicato su Reddit un leak proveniente da 4Chan che indicava un evento State of Play previsto per il 9 settembre.

Il post affermava che Sony avrebbe finalmente fornito i link per il pre ordine, oltre a svelare la data d’uscita e il prezzo di PS5, mostrando anche UI, nuove funzioni e molto altro. A questo si sarebbero dovuti aggiungere i gameplay di titoli come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank e Call of Duty: Cold War.

Gamesradar ha successivamente dichiarato che Sony non ha alcuna intenzione di svelare tali dettagli. Nel corso della settimana verranno invece annunciati "nuovi titoli che utilizzeranno il sistema PlayStation VR", oltre ad alcune informazioni legate alla fase di sviluppo dei titoli annunciati in precedenza. Sony ha anche proposto degli sconti su gran parte dei titoli presenti nel catalogo PSVR.

Reddit ha segnalato il post originale come falso, ed è chiaro che Sony non ha in mente alcuna sorpresa per i fan. Questo significa che dovremo attendere ancora per sapere costo e data di uscita di PS5.

L’ennesima bufala

I rumor sul presunto prezzo e sulla data di uscita di PS5 circolano ormai da tempo e abbiamo visto un gran numero di notizie reputate “credibili” che si sono poi rivelate false. Per questo motivo non siamo sorpresi nel constatare che il rumor proveniente da 4Chan sia stato smentito.

Un post pubblicato su Twitter ha persino suggerito che i pre ordini di PS5 sarebbero stati aperti a marzo. Ovviamente si trattava di una bufala. Nei mesi successivi sono emersi numerosi leak sul presunto prezzo di PS5, alcuni dei quali comprendevano degli annunci comparsi su Amazon e presso un rivenditore francese che, come nei casi precedenti, si sono rivelati falsi.

In effetti sembrava piuttosto improbabile che Sony, azienda giapponese, considerasse un evento dedicato al mercato americano come palcoscenico per rivelare informazioni che ha tenuto nascoste per mesi.

Detto questo, cosa sappiamo sul prezzo PS5 e sulla sua data di lancio? Tanto per iniziare, ci si aspetta che i preordini saranno disponibili in numero limitato, quindi vi consigliamo di seguire il prossimo evento Sony in caso l’azienda decidesse di fare una sorpresa ai suoi utenti mettendo a disposizione i primi link. D’altro canto, Sony è convinta che i suoi utenti non necessitino di un pre ordine per acquistare PS5 al momento del lancio, quindi non preoccupatevi in caso i pre ordini iniziali si esaurissero in fretta.

Sony ha inoltre dichiarato che "enfatizzerà il valore più che il prezzo", e che venderà la versione digitale della console a un prezzo inferiore rispetto al modello dotato di lettore Blu Ray.

Infine, se il rumor che parla di un lancio PS5 successivo a quello di Xbox Series X previsto per metà novembre si rivelasse corretto, Sony dovrebbe annunciare la data esatta a breve.