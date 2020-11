Sony conferma: non ci saranno PS5 nei negozi al day one

Sony ha ufficialmente confermato che PlayStation 5 e la sua versione digitale non saranno presenti nei negozi il giorno del lancio, che in Italia è previsto per il prossimo 19 novembre.

Proprio oggi sul PlayStation Blog Sid Shuman ha spiegato i motivi di questa scelta:

“Per la sicurezza dei nostri giocatori, venditori, e staff, vista la situazione con il COVID-19, confermiamo che il giorno del lancio le vendite verranno condotte unicamente tramite i negozi online dei rivenditori autorizzati”

“Non ci saranno unità disponibili nei negozi il giorno del lancio, quindi evitate di campeggiare o creare file presso i vostri rivenditori locali nella speranza di trovare una PS5. Rimanete al sicuro, state a casa e fate i vostri ordini online.”

Sony ha inoltre aggiunto che chi ha acquistato una PS5 in pre ordine e vuole ritirarla presso il negozio di riferimento non dovrebbe avere problemi a farlo, ovviamente “rispettando i protocolli di sicurezza”.

Per maggiori informazioni consigliamo tutti gli utenti interessati a contattare i loro rivenditori per maggiori informazioni sulle modalità di ritiro.

Una scelta responsabile

Siamo certi che in qualche modo, molti giocatori ricordano con piacere le file chilometriche fatte per acquistare la loro PS4 o le versioni precedenti al day one. Tuttavia la scelta di Sony sembra ponderata e va incontro alle necessità imposte dalla pandemia in atto.

In caso foste tra i tanti che intendono permutare la loro PS4, non preoccupatevi, diversi negozi ritirano le vecchie console in anticipo, quindi potete tranquillamente recarvi dal vostri rivenditori di fiducia, consegnare la vostra console e attendere l’arrivo di PS5.

