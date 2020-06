Sonic the Hedgehog: annunciato il sequel nonostante l’inizio da incubo

(Image credit: Paramount Pictures and Sega of America)

Quando è stato rivelato il design di Sonic, i fans erano oltraggiati (ed ugualmente inorriditi). Ma dopo una profonda revisione, il film Sonic the Hedgehog ha ottenuto un enorme successo, ricevendo il 93% su Rotten Tomatoes .

La buona notizia per tutti coloro che hanno apprezzato la sua uscita sul grande schermo è l’annuncio del sequel. Paramount Pictures e Sega hanno confermato che Sonic the Hedgehog 2 è ancora agli inizi. Il regista sarà Jeff Fowler e gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Iller.

Non sono ancora state fatte decisioni sul cast, ma se Jim Carrey non ritornasse nel ruolo del genio malvagio Dottor Robotnik, sarebbe uno shock. Non ci sono motivi per cui Ben Schwartz (la voce di Sonic) non dovrebbe ritornare.

Malato di velocità

Lest we forget Sonic and his human teeth. (Image credit: Paramount Pictures)

Molti hanno screditato Sonic the Hedgehog come un’altra orribile adattazione cinematografica. Eppure, la commedia live-action ha ottenuto il primo posto come miglior film basato su un videogioco. Dopo l’uscita a febbraio, il film è stato rilasciato in digitale a marzo a causa della chiusura dei cinema durante la pandemia.

Sebbene il successo di Sonic sia una sorpresa, il merito va a Paramount Pictures che ha ascoltato l’opinione dei fan sull’aspetto quasi umano di Sonic. Infatti, ha ritardato l’uscita cinematografica per assicurarsi che Sonic sembrasse più come Sonic rispetto che a un’inquietante creatura aliena blu.