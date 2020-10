Silent Hill sta per tornare, ma non come ve lo aspettereste

Ormai da molto tempo i fan di Silent Hill chiedono a gran voce un nuovo capitolo della saga di videogiochi horror, ma dovranno aspettare ancora dal momento che Konami continua a prendersela abbastanza comoda.

Se però siete alla disperata ricerca di qualsiasi tipo di contenuto relativo a Silent Hill, sarete contenti di sapere Dead by DayLight sta per rilasciare un DLC che contiene il famoso Pyramid Head di Silent Hill, Cheryl Mason (Heather di Silent Hill 3) e la mappa della scuola elementare Midwich. Ovviamente non si tratta di un nuovo capitolo di Silent Hill, ma potrebbe comunque essere un contenuto interessante.

Behavior Interactive, sviluppatore di Dead by Daylight, ha annunciato l'espansione sul sito web del gioco e ha anche postato un nuovissimo trailer, che ci offre una panoramica del nuovo DLC:

Nascondino

Se non avete mai giocato a Dead by Daylight prima d'ora, occorre sapere che il gioco ruota attorno a una modalità multiplayer asimmetrica, in cui un giocatore prende il controllo di un killer e gli altri quattro giocatori fanno del loro meglio per eludere il loro inseguitore. Il gioco ha goduto di una serie di collaborazioni di alto livello, tra cui Stranger Things di Netflix e famosi film horror come Saw e Nightmare - Dal profondo della notte.

Il DLC di Silent Hill sarà disponibile dal 16 giugno per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se siete davvero desiderosi di provarlo, potrete accedere al test pubblico di Dead by Daylight su Steam.