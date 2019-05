Scordatevi la pelle, HP ha progettato dei portatili in legno

Non è una novità per HP creare portatili fatti di materiali inusuali, come la pelle del modello HP Spectre Folio, e al Computex 2019 l'azienda ha rivelato la release della serie di portatili Envy, la cui struttura è parzialmente fatta di legno.

La linea HP Envy Wood avrà una sottile copertura in legno a rivestire la struttura in metallo e il poggiapolsi, il trackpad e il lettore di impronte digitali avranno un design in legno.

I portatili saranno disponibili in varie tipologie di legno e opzioni di colore, inclusi il legno di noce, il legno di betulla chiaro e il legno di betulla bianco. HP ha inoltre annunciato che il legno proviene da fonti sostenibili.

Can't see the wood for the HPs

HP ha dichiarato che ci sarà la versione in legno dei modelli 2019 di HP Envy 13, HP Envy 17, HP Envy x360 13 e HP Envy x360 15.

HP non ha ancora svelato il prezzo o le specifiche dei portatili rivestiti in legno che usciranno più avanti quest'anno, ma sappiamo che potrete scegliere il processore (AMD o Intel), che la durata della batteria sarà molto buona e che potrete scegliere tra una selezione di display OLED per i modelli di fascia alta Envy x360.

Qualcuno potrebbe pensare che un portatile rivestito in legno non sarebbe altro che una novità troppo costosa. Noi però siamo rimasti impressionati dallo Spectre Folio, che ci fa ben sperare che HP possa creare un portatile che sia appetibile e di bell'aspetto, fatto di materiale organico.