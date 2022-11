Samsung QN800B, fantastico TV 8K a metà prezzo!

Il Black Friday è una buona occasione per chi sta cercando uno dei migliori TV sul mercato, soprattutto considerando che i prezzi di alcuni modelli sono già stati ribassati nonostante manchi qualche settimana al fatidico giorno.

Grazie ad alcune offerte Black Friday arrivate in anticipo, fino al 9 novembre potrete approfittare di un ottimo sconto sul TV Samsung QN800B, uno dei migliori televisori 8K in circolazione.

Black Friday TV e soundbar: le migliori offerte

(Si apre in una nuova scheda) Metà prezzo Samsung QN800B 65" a 1.068€ (Si apre in una nuova scheda) Questo TV ha un prezzo di partenza già piuttosto basso per essere un 8K, ma scontato del 50% è un'offerta proprio imperdibile. Inoltre, potete applicare un ulteriore sconto del 5% al momento del check-out. La consegna a casa è gratuita o, se lo preferite, potete ritirare il prodotto in un negozio MediaWorld. Affrettatevi, l'offerta è valida solo fino al 9 novembre!

Samsung QN800 è un prodotto interessante e potrebbe convincere i consumatori ad acquistare il loro primo televisore 8K, soprattutto a questo prezzo. Il design è sottile, mentre il display 8K con tecnologia Mini LED è molto luminoso e dotato di un ottimo contrasto.

La profondità dei neri è impressionante, mentre la gamma colori è ampia e decisamente realistica. Con i contenuti nativi 8K il livello del dettaglio è impressionante, ma se la cava bene anche con l'upscaling dei contenuti 4K.

Dispone di tutte le funzioni necessarie per farne un ottimo TV gaming, oltre a garantire un'esperienza Smart TV completa. Il sistema audio non delude, inoltre il televisore include la box Slim One Connect per ridurre al minimo l'ingombro dei cavi.