Samsung presenta un TV QD-OLED da 77 pollici più luminoso che mai

L'arrivo dei primi TV Samsung S95B QD-OLED ha messo un po' di pepe sull'ormai ridondante mercato consumer fornendo un po' di sana concorrenza a LG e Sony.

Tuttavia, la serie S95B era limitata ai modelli da 55 e 65 pollici, visto che Samsung Display ha prodotto pannelli QD-OLED solo in questi due formati.

Oggi, a distanza di un solo anno, Samsung ha presentato il suo TV QD-OLED S95C da 77 pollici per soddisfare un mercato sempre più votato alla scelta di schermi di grandi dimensioni.



La gamma S95B dispone di un eccellente pannello QD-OLED, sicuramente migliore rispetto agli schermi OLED in termini di luminosità dei colori e di luminosità percepita. Tuttavia, Samsung ha dovuto affrontare una serie di bug software e ha rilasciato molti aggiornamenti e correzioni del firmware per mitigare i difetti dei suoi OLED.

Il nuovo Samsung S95C è ancora più luminoso del precedente modello grazie a un pannello di nuova generazione che offrirà diversi vantaggi, tra cui una maggiore durevolezza e un consumo energetico ridotto.

Ottimo anche per giocare

Lo schermo QD-OLED è spesso poco più di un centimetro ma, nonostante le dimensioni compatte, Samsung S95C è dotato di un sistema di altoparlanti Dolby Atmos integrati. Per quanto riguarda le specifiche gaming, il tempo di risposta è lo stesso degli OLED di LG, ma Samsung ha ancora il vantaggio di avere l'applicazione di gioco Xbox cloud integrata sul suo sistema operativo Tizen.

Il tempo di risposta equivale a 0,1 millisecondi mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz, eliminando completamente l'effetto ghosting. Presente anche il supporto a XBox Cloud Gaming grazie all'app Gaming Hub. Gli OLED Samsung sono anche dotati della certificazione FreeSync Premium Pro di AMD mentre manca il supporto per la tecnologia Dolby Vision, anche se il gameplay HDR funziona benissimo.

La qualità audio è garantita dagli altorparlanti Dolby Atmos a 4.2.2 canali da 70 watt. I prezzi e le informazioni sulla disponibilità dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. L'anno scorso, Samsung ha proposto un prezzo inferiore a quello dei TV QD-OLED di Sony quindi speriamo che proponga dei prezzi in linea anche per il modello da 77 pollici.