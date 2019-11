Samsung Galaxy Watch Active 2: ecco come sarà

Lunedì 5 agosto è la data di presentazione confermata del Samsung Galaxy Watch Active 2, ma ci saranno probabilmente poche novità da annunciare visti i tanti leak.

Due nuovi leak mostrano le immagini per la stampa del nuovo smartwatch che dovrebbe essere molto simile all'originale Galaxy Watch Active.

Il leak più interessante è la versione Under Armor di Galaxy Watch Active 2 ottenuta dal famoso leaker di Twitter Evan Blass. Si pensava che esistesse anche questa versione, ma ora ne abbiamo la certezza.

Secondo il leak sarà disponibile solo nella versione Bluetooth e non in quella LTE. Sarà disponibile in bianco o nero e con un cinturino sportivo in silicone.

(Image credit: Samsung)

Dovrebbe esserci anche l'integrazione con l'app MapMyRun, con sei mesi di accesso gratuito al servizio Premium. Sarà disponibile con quadranti da 40mm e 44mm .

Un altro leak di Android Headlines mostra invece la versione originale con i colori oro, argento e nero, come si vede dalle immagini per la stampa qua sotto.

(Image credit: Samsung)

Secondo altri rumor ci dovrebbe essere il sensore per ECG, il supporto LTE (in una versione) e un profilo touch innovativo per i comandi.

Non ci resta che aspettare il 5 agosto quando, come da conferme Samsung, verrà presentato.

Ieri Samsung ha presentato il tablet Galaxy Tab S6 mentre il 7 agosto sarà la volta del Galaxy Note 10.

Via Phone Arena