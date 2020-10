Samsung Galaxy Watch 3 appare in due video prima della presentazione

Samsung Galaxy Watch 3 è stato oggetto di numerosi leak circolati nelle scorse settimane e, grazie a due nuovi video emersi a pochi giorni dalla data di lancio, abbiamo finalmente avuto modo di osservare in dettaglio il nuovo smartwatch della serie Galaxy.

Il primo dei filmati è stato pubblicato da TechTalkTV e mostra la versione da 41mm in colorazione Silver. Nel video vengono elencate alcune caratteristiche del nuovo Galaxy Watch 3, tra cui un display da 1.2 pollici, resistenza all’immersione fino a 5 atmosfere, 1GB di RAM, 8GB di spazio di archiviazione, telaio in acciaio inossidabile, GPS, ECG, un misuratore per la pressione sanguigna e un cardio frequenzimetro.

La fonte indica anche l’esistenza di una versione da 45mm con display da 1.4 pollici, ma senza mostrarne i dettagli.

Il Galaxy Watch 3 nel primo video sembra avere un cinturino in pelle e una cornice rotante similmente a Samsung Galaxy Watch, anche se quella del nuovo modello sembra più spessa dell’originale.

Il secondo video è stato pubblicato da The Mobile Central e mostra un Samsung Galaxy Watch 3 da 41mm in colorazione Mystic Bronze. Escludendo il colore, il design è il medesimo mostrato nel video precedente, ma questo modello sembra provenire da un commerciante che lo ha venduto in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, mentre non ci è chiaro da dove arrivi il modello del primo video.

Il secondo video è meno descrittivo e si concentra maggiormente sul design (molto simile a quello del primo Galaxy Watch e di Samsung Galaxy Watch Active 2) e sull’interfaccia.

Anche se i video in questione sembrano piuttosto affidabili e confermano gran parte dei leak delle scorse settimane, non avremo certezze finché Samsung non presenterà ufficialmente lo smartwatch il prossimo 5 agosto.

Durante il Samsung Unpacked l’azienda dovrebbe presentare un gran numero di nuovi prodotti tra cui la nuova serie Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Buds Live.

