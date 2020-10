Samsung Galaxy Tab S7, un leak mostra un possibile difetto di progettazione

Samsung Galaxy Tab S7 verrà rilasciato quest’anno, e un primo leak sul suo design ci mostra una caratteristica molto utile e un’altra che potrebbe sembrare un’errore di progettazione.

Il noto leaker di Twitter @Onleaks ha pubblicato diverse foto del nuovo Samsung Galaxy Tab S7 diffuse dal produttore francese Pigtou . Gli scatti mostrano la parte anteriore e la parte posteriore del prossimo tablet Samsung con tanto di misure.

Il leak ci mostra un tablet con il display acceso che sembra somigliare molto a Samsung Galaxy Tab S6 , e le dimensioni postate di 253,7 x 165,3 x 6,3 mm ci lasciano intuire che sarà leggermente più grande del suo predecessore. Come potete ben vedere dalle foto, ci sarà anche un apposito alloggiamento per la S Pen, proprio come su Galaxy Tab S6.

Le immagini ci mostrano inoltre due sostanziali cambiamenti, uno che potrebbe rivelarsi un’interessante funzionalità, e un’altro che sembra invece un difetto.

Dalle foto possiamo ben notare che la fotocamera interna di Samsung Galaxy Tab S7 è stata spostata al centro del dispositivo, proprio sopra il display. I suoi predecessori invece, la montavano nell’angolo in alto a sinistra.

Questo cambiamento potrebbe sembrare una cosa da niente, ma in precedenza vi abbiamo fatto notare i grandi vantaggi che comporta , offrendo una prospettiva migliore nelle videochiamate. Se questo leak dovesse rivelarsi vero, Galaxy Tab S7 potrebbe rivelarsi un ottimo dispositivo da utilizzare anche per le vostre videoconferenze.

