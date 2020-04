Samsung Galaxy Tab S7: forse a breve e con una funzionalità non disponibile su iPad Pro 2020

Samsung ha presentato un nuovo tablet economico, il Galaxy Tab S6 Lite, ma sembra sia in arrivo anche un nuovo dispositivo di fascia alta, dal momento che un’indiscrezione avrebbe rivelato una possibile data di uscita di Samsung Galaxy Tab S7, oltre ad alcune caratteristiche interessanti del tablet.

Queste indiscrezioni provengono dal sito GalaxyClub, una pagina di notizie dedicata ai dispositivi Samsung, che fornisce informazioni rare ma spesso accurate sui prodotti che sono in procinto di essere presentati.

Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe essere presentato ad agosto 2020, forse insieme a Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2. Tuttavia, il sito GalaxyClub ritiene che la presentazione dei prodotti possa avvenire in momenti più opportuni.

GalaxyClub ha una posizione in linea alle precedenti indiscrezioni, secondo cui il Galaxy Tab S7 potrebbe essere chiamato Tab S20, per abbinarsi alla serie Galaxy S20 ma, secondo il sito, le persone che lavorano per Samsung utilizzerebbero internamente ancora il nome S7.

Aggiungiamo che da quando Samsung ha presentato il Tab S6, smartphone e tablet seguono un tipo di numerazione diverso.

Samsung Galaxy Tab S7: dettagli

A differenza di Samsung Galaxy Tab S6 , Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe supportare il 5G anche in altri Paesi e non solo in Corea come il modello precedente.

Se questa indiscrezione si rivelasse corretta, il tablet avrebbe una connettività migliore rispetto a iPad Pro 2020, poiché quest’ultimo non supporta il 5G e la connessione LTE (opzionale) non raggiunge la stessa velocità e affidabilità della prima, ovviamente.

Samsung potrebbe migliorare anche le dimensioni del prossimo tablet per cercare di competere con Apple. Il Tab S6 ha un display da 10,5 pollici, ma sembra che Galaxy Tab S7 possa arrivare in versione da 11 pollici e 12,4 pollici. Queste misure potrebbero essere adatte per competere con iPad Pro, che è disponibile in varianti da 11 pollici e 12,9 pollici e per coloro che desiderano avere un grande schermo.

Infine, Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe essere dotato della S Pen, dal momento che questa è inclusa già nei modelli precedenti, quindi è logico aspettarsi una aggiunta simile anche per la prossima versione.

Abbiamo ricevuto diverse informazioni sul prossimo tablet di Samsung, ma ce ne sono molte altre che non conosciamo ancora. I tablet non sono al centro delle numerose indiscrezioni come gli smartphone, ma vi terremo aggiornati su ogni particolare riguardante Samsung Galaxy Tab S7 fino alla sua presunta presentazione, prevista per agosto.