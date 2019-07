Samsung Galaxy Tab S6, spuntano prove ulteriori di una S-Pen magnetica agganciata sul retro

Settimana scorsa, abbiamo parlato di un'indiscrezione riguardante il Samsung Galaxy Tab S6 in cui si vedeva una rientranza sul retro del tablet, il che faceva chiaramente pensare che il prossimo tablet Samsung, incentrato sulla produttività, potesse avere una S Pen magnetica.

Adesso un'altra indiscrezione esclusiva di Android Headlines ha svelato alcuni render dall'aspetto decisamente ufficiale, in cui questa indiscrezione precedente viene decisamente confermata. Si può chiaramente vedere una S-Pen sul retro. Aggiungiamo che il tablet Samsung non è ancora stato annunciato in via ufficiale.

Samsung Galaxy Tab S6 con S Pen sul retro [via Android Headlines] (Image credit: Android Headlines)

Pennino e cavalletto

Come potete vedere, nel render trapelato si vede la S Pen magnetica dell'S6 di cui si parla da tempo. A quanto pare il pennino si aggancia ad una rientranza sul retro del dispositivo proprio sotto la doppia fotocamera. Sarebbe una prima volta per un tablet Samsung, sia per quanto riguarda il pennino magnetico sia per la doppia fotocamera posteriore.

Questa scelta di design farà sicuramente discutere, visto che la S pen, che pare si ricaricherà in modalità wireless e avrà funzionalità bluetooth, dovrà essere staccata dal dispositivo ogni volta che si vorrà poggiare il tablet su una superficie piatta. Questo tipo di design ha già fatto storcere il naso ad alcuni colleghi di TechRadar e alcuni l'hanno etichettata come "una pessima mossa".

Inoltre, nei render è possibile vedere la presunta cover con tastiera che adesso include un cavalletto, una scelta che ricorda molto da vicino quanto visto nei Microsoft Surface Pro.

Si pensa che il Samsung Galaxy Tab S6 verrà presentato uffcialmente nelle prossime settimane, a poco tempo dalla presentazione ufficiale del Galaxy Note 10. Potete vedere il resto dei render trapelati, in cui si vede il tablet del colosso coreano in vari colori, su Android Headlines.