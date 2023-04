Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display a 144Hz

Finora non abbiamo sentito molte indiscrezioni su Samsung Galaxy S24, ma le ultime notizie parlano di un significativo aggiornamento del display in arrivo il prossimo anno: il modello Ultra sarebbe infatti dotato di schermo con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

La notizia proviene da SamLover (Si apre in una nuova scheda), una fonte che in passato non ha condiviso un numero consistente di indiscrezioni sul tema. Forse non sarà così, ma si tratta di un aggiornamento che avrebbe senso per Samsung e per il suo telefono di punta.

Al momento tutti e tre gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 vantano schermi con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, per cui si tratterebbe di un passo avanti significativo in termini di numeri, anche se non molto evidente durante l'utilizzo.

E le specifiche?

Il refresh rate del display di uno smartphone riguarda semplicemente la velocità di aggiornamento: più alto è il numero, più fluide saranno le animazioni, i video, lo scorrimento delle pagine e i giochi. È una specifica che distingue i migliori smartphone di fascia alta dagli smartphone economici.

La stessa fonte ha condiviso anche altre possibili specifiche, alcune delle quali già sentite in precedenza, come per esempio il fatto che gli smartphone Samsung Galaxy S24 monteranno il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

L'S24 Ultra manterrebbe lo stesso sensore della fotocamera principale da 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma con l'aggiunta di "alcuni miglioramenti" non specificati, inoltre si dice che sia prevista anche la connettività satellitare (come per iPhone 14).

Quanto sarà Ultra il prossimo modello?

Il modello Ultra della serie Samsung Galaxy S è sempre il più costoso e ricco di funzioni, soprattutto da quando la linea Note è stata discontinuata e Samsung ha iniziato a dotare i modelli di punta del pennino.

Samsung Galaxy S23 Ultra, uscito a febbraio, ha uno schermo più grande rispetto agli altri due telefoni, presenta più RAM e memoria interna (in base alla configurazione scelta) e ha una fotocamera posteriore di qualità superiore.

Non ci resta che attendere per vedere quanto sarà Ultra il Samsung Galaxy S24 Ultra, ma sembra che la frequenza di aggiornamento di 144Hz sarà un'esclusiva del telefono più costoso della linea.

Questa strategia di offrire un telefono di fascia alta e di prezzo più elevato è naturalmente seguita anche da Apple, che quest'anno potrebbe proporci per la prima volta il suo iPhone 15 Ultra.