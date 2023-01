Samsung Galaxy S23 Ultra, queste foto trapelate sono un misto di impressionante e deludente

Se siete in attesa del Samsung Galaxy S23 Ultra, probabilmente è anche per le sue prestazioni fotografiche, che si preannunciano strepitose. Tutti, in effetti, ci aspettiamo che questo smartphone vada direttamente in cima alla nostra lista dei migliori cameraphone.

Ora abbiamo un'idea più precisa di ciò che le fotocamere potrebbero essere in grado di fare, grazie ad alcune nuove foto trapelate, presumibilmente scattate con esse.

Queste provengono dall'utente Twitter Edwards Urbina (Si apre in una nuova scheda) (via Phone Arena (Si apre in una nuova scheda)) e non sono i primi campioni di fotocamera del Galaxy S23 Ultra che questa persona ha condiviso (Si apre in una nuova scheda). Questa volta, però, c'è una maggiore varietà nelle immagini stesse.

Tra gli scatti più impressionanti ci sono alcune suggestive scene di strada, scattate di notte - anche se non è chiaro quanta luce fosse disponibile, quindi non possiamo sapere con certezza quanto sia stato difficile per lo smartphone.

📲😍 llego la noche para mi movil. $XXIII@clipset @isa_marcial @MARCIANOPHONE @TecnonautaTV @TopesdGama pic.twitter.com/MWoN3iNKy6January 25, 2023 See more

In ogni caso, gli scatti sono abbastanza dettagliati e piacevoli da vedere, nonostante la compressione a cui sono stati sottoposti per essere pubblicati su Twitter. Trattandosi appunto di immagini compresse (da Twitter) non è il caso di trarre chissà quali conclusioni. Sicuramente gli originali sono meglio di ciò che abbiamo visto.

Ma non tutti gli scatti impressionano allo stesso modo. Urbina ha anche condiviso un'immagine della luna, che è... bella, ma non sembra migliore di altre immagini lunari simili scattate da altri telefoni di fascia alta.

MOON X30 #23S pic.twitter.com/FJWDBLQ0VSJanuary 25, 2023 See more

Si tratta di una leggera delusione, dato che Samsung ha recentemente pubblicizzato gli scatti lunari in un teaser.

Ci sono anche alcuni scatti con zoom a 10x e 30x, e quelli a 10x sembrano buoni, come ci si aspetterebbe, dato che il Samsung Galaxy S23 Ultra ha probabilmente un obiettivo con zoom ottico 10x. Gli scatti a 30x sono realizzati con uno zoom digitale e sono più eterogenei.

C'è la foto di un albero che sembra abbastanza buona, considerando che è zoom digitale: non è nitidissimo, ma c'è una quantità ragionevole di dettagli. C'è poi quella di una scimmia, che ha un aspetto peggiore, con la fotocamera che fa chiaramente fatica a mettere a fuoco.

Image 1 of 2 A 10x zoom shot (left) and a 30x zoom shot (right) (Image credit: Edwards Urbina) A 10x zoom shot (left) and a 30x zoom shot (right) (Image credit: Edwards Urbina)

Ci sono anche altre foto di prova, che potete vedere direttamente su Twitter. Ne abbiamo selezionate alcune.

Analisi: risultati contrastanti

In definitiva, i risultati sono un po' altalenanti ma sembrano ampiamente promettenti e, se si tiene conto della compressione di Twitter, del potenziale errore dell'utente e del fatto che Samsung ha ancora tempo di fare modifiche prima di mettere in vende il prodotto. Insomma, senza dubbio c'è ancora diventi uno dei migliori telefoni per qualità della fotocamera.

Attualmente il Samsung Galaxy S22 Ultra è il migliore, e con un nuovo sensore da 200MP quasi certamente incluso, ci aspettiamo altri miglioramenti. Tuttavia, naturalmente, più megapixel non sempre significano prestazioni migliori, quindi dovrete aspettare la nostra recensione completa del Samsung Galaxy S23 Ultra per saperlo con certezza.