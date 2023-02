Samsung Galaxy S23 non supporta una funzione Android molto utile

Un nuovo anno, un nuovo smartphone Samsung che non sfrutta appieno il potenziale di Android. La nuova serie Samsung Galaxy S23 ancora una volta non consente agli utenti di accedere ai Seamless Update, che limiterebbero il tempo di inattività del telefono quando si aggiorna il sistema operativo.

Come riferito da Android Police (Si apre in una nuova scheda), nonostante tutte le grandi novità della serie Galaxy S23 gli smartphone non supportano ancora una delle caratteristiche più utili di Android: gli aggiornamenti software scaricati e installati in background dal sistema operativo.

In genere, gli aggiornamenti sono una vera seccatura: si è costretti a fissare la schermata di una barra di avanzamento del download, con le altre funzioni rese inaccessibili e inutilizzabili.

I Seamless Update mirano a eliminare la maggior parte di questi noiosi tempi morti. Quando si desidera aggiornare il telefono, lo strumento di aggiornamento in background gli consente di dividersi virtualmente in due: una partizione rimane attiva e utilizzabile con il vecchio sistema operativo, consentendo di accedere normalmente alle applicazioni del telefono, mentre l'altra partizione viene aggiornata al nuovo sistema operativo.

Purtroppo, sembra che (almeno per ora) Samsung continuerà a rinunciare ai Seamless Update a favore di aggiornamenti più lenti.

Ora di aggiornarsi

(Image credit: Samsung)

Gli smartphone Samsung Galaxy S23 sono davvero impressionanti sotto molti aspetti e senz'altro si collocano tra i migliori smartphone del 2023, e l'assenza dei Seamless Update non sarà probabilmente un problema per la maggior parte degli utenti.

C'è anche da dire che lo strumento ha i suoi lati negativi, perché per installare due sistemi operativi contemporaneamente si riduce inevitabilmente la memoria disponibile del telefono. Ma con l'S23 Plus e l'Ultra che abbandonano il modello base da 128 GB a favore di 256 GB, è probabile che lo spazio sarebbe comunque sufficiente.

Dovremo aspettare per vedere se Samsung rilascerà un aggiornamento per modificare il supporto della linea S23 per i Seamless Update, ma sembra abbastanza improbabile. Non ci stupiremmo se questa funzione per smartphone Android mancasse anche nei telefoni Galaxy S24 del prossimo anno.