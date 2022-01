Samsung Galaxy S22, una delusione per molti?

Una delle poche domande ancora aperte su Samsung Galaxy S22 riguarda il processore. Normalmente Samsung opta per Snapdragon negli USA, e per Exynos in Europa e altri Paesi. Si diceva che quest'anno tutte le versioni di Galaxy S22 sarebbero state dotate di un SoC Snapdragon, ma ora sembra piuttosto improbabile.

GalaxyClub ha individuato alcune schede tecniche destinate ai rivenditori. Non svelano molti dettagli, ma tutte menzionano il processore Exynos 2200 (o altre configurazioni Exynos).

Questo suggerisce che molto probabilmente in Europa, Italia inclusa, verranno distribuite le versioni di Galaxy S22 con processore Exynos 2200, al posto dello Snapdragon 8 Gen 1. Questo potrebbe deludere molti potenziali clienti.

Inoltre, MySmartPrice ha condiviso alcuni render di Galaxy S22 Plus, provenienti dall'affidabile leaker Ishan Agarwal.

Immagine 1 di 2 (Image credit: MySmartPrice / Ishan Agarwal) Immagine 2 di 2 (Image credit: MySmartPrice / Ishan Agarwal)

Questi mostrano Galaxy S22 Plus in tutte e quattro le colorazioni che ci aspettiamo di vedere - bianco, nero, verde e oro rosa.

Si dice che il Galaxy S22 standard sarà disponibile negli stessi colori, anche se potrebbero aggiungersi altre tonalità come blu, beige e grigio, oltre al viola in esclusiva per Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe inoltre essere disponibile in bianco, nero, bordeaux e verde scuro. Pare che i colori cambieranno in base al Paese di distribuzione, quindi non ci resta che attendere l'evento di presentazione ufficiale.