Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra in tutti e quattro i colori

La serie Samsung Galaxy S22 sta per uscire, e le ultime indiscrezioni ci mostrano Galaxy S22 Ultra in quattro diversi colori.

Abbiamo già visto immagini simili da altre fonti, ma questa è la prima volta che vediamo le opzioni di colore tutte insieme.

La fonte è l'affidabile leaker Ishan Agarwal, in collaborazione con MySmartPrice. Come già accennato, le foto confermerebbero quanto già visto e sentito in precedenza, quindi ci sono buone probabilità che questi saranno i colori in cui Galaxy S22 Ultra sarà disponibile al lancio.

Lo smartphone viene mostrato nei colori bianco, nero, bordeaux e verde scuro. Non è chiaro se questi saranno gli unici colori, oppure se ce ne saranno altri.

Le ultime immagini trapelate di Galaxy S22 Ultra (Image credit: MySmartPrice)

Le foto purtroppo sono a bassa risoluzione, ma lo smartphone è visibile in tutti i colori sia fronte che retro. Il colore più interessante è senz'altro il verde, che non è stato avvistato così diffusamente in precedenza.

Per quanto riguarda il design, ci aspettiamo qulcosa di simile a Galaxy Note 20 Ultra, con una forma più squadrata.

Ci sarà anche lo spazio destinato a riporre S Pen all'interno dello smartphone, e ci aspettiamo quattro fotocamere posteriori: un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolo da 12MP e due teleobiettivi da 10MP

Tra le altre specifiche dovrebbero esserci un display Dynamic AMOLED da 6,8" con risoluzione 1440 x 3088 e una fotocamera frontale da 40MP.

Via GSMArena