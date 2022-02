Samsung Galaxy S22 Ultra non ha più segreti: trapelate le immagini ufficiali

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S22 hanno svelato ulteriori dettagli sul modello Ultra.

Le notizie arrivano dall'affidabile leaker Evan Blass, che è entrato in possesso del materiale pubblicitario sul sito italiano Samsung. Ci sono le immagini di tutti gli smartphone: per Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus non c'è niente di nuovo, ma le cose sono diverse per Galaxy S22 Ultra.

Le immagini del modello Ultra lo mostrano in azione mentre viene utilizzato con un pennino, ma si può vedere anche il posto per riporlo quando non serve. L'account Twitter di Blass è privato, quindi potete vedere le immagini solo se lo seguite.

In altri smartphone Samsung, come Galaxy Note 20 Ultra, la S Pen si ripone in un vano apposito all'interno del corpo del telefono stesso. Dalle foto di Galaxy S21 Ultra, tuttavia, non si intravede nessun foro simile, nonostante sia compatibile con S Pen.

Niente paura però: sembra che ci sarà comunque un posto adibito a riporre S Pen nella parte inferiore dello smartphone, accanto alla porta USB-C, senza che sia necessario tenerla in tasca o comprare una custodia apposita.