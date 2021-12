Samsung Galaxy S22 Ultra, la colorazione verde è spettacolare (foto)

Finora non ci siamo mai risparmiati critiche sul design di Galaxy S22 Ultra, in particolare quando ne abbiamo sottolineato la somiglianza con i modelli della gamma Galaxy Note, ma l'ultimo render del top di gamma Samsung lo ritrae in una colorazione a dir poco spettacolare.

Il noto leaker @UniverseIce ha recentemente svelato la probabile colorazione verde che dovrebbe essere disponibile esclusivamente su Samsung Galaxy S22 Ultra, e LetsGoDigital non ha perso tempo pubblicando subito dopo dei render piuttosto dettagliati che ci mostrano come potrebbe apparire nella realtà.

Come potete notare dalle immagini, si tratta di un verde scuro sontuoso, come ci si aspetta da un top di gamma, che risulta molto più bello dei soliti nero, bianco e argento proposti da gran parte dei produttori.

(Image credit: LetsGoDigital)

Stiamo parlando di render, quindi la colorazione finale potrebbe differire dalle immagini qui sopra, ma abbiamo già avuto diverse conferme sul fatto che Samsung Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in verde (oltre ai classici nero, bianco e rosso scuro).

Nel frattempo SamMobile ha trovato un'annuncio relativo a diversi accessori per Galaxy S22 Ultra su box.co.uk.

Sfortunatamente molti di questi non includono immagini, ma è interessante notare che, leggendo le descrizioni, nessuna delle custodie per Galaxy S22 Ultra presente uno slot per la S Pen, il che rafforza l'ipotesi secondo la quale lo smartphone non avrà uno spazio dedicato per la stilo.

Tra l'altro, sfogliando la lista degli accessori, abbiamo notato che la S Pen è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e verde, le stesse tonalità che dovremmo trovare su Samsung Galaxy S22 Ultra.