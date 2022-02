Samsung Galaxy S22, lancio previsto anche nel metaverso

Samsung Galaxy S22 è uno degli smartphone Android più attesi e verrà presentato anche nello spazio virtuale più chiacchierato del momento: il metaverso.

L'azienda presenterà i prossimi prodotti Android il 9 febbraio tramite diversi canali online: tramite YouTube, sui social media e in una ricostruzione virtuale di un quartiere di New York chiamata 837X (l'indirizzo reale è 837 Washington St.).

Samsung ha creato lo store virtuale all'interno di Decentraland, un browser per mondi virtuali in 3D che ricorda in qualche modo Second Life. Tuttavia, Decentraland, lanciato a febbraio 2020, è anche un luogo dedicato alle criptovalute, in cui i partecipanti possono connettere i crypto-wallet e acquistare lotti di terreno sotto forma di NFT. Chissà se Samsung ha pagato lo spazio 837X utilizzando la propria cripto, nota come Mana.

La scelta del metaverso è ben più sensata di quanto non potrebbe sembrare: sebbene siano ancora in pochi a comprendere, usare o vivere in questo spazio virtuale, è uno degli argomenti più discussi del momento. E creare un evento e una sede virtuale in questo spazio, significa rivolgersi in qualche modo a chi opera con le cripto, affermando che Samsung conosce bene la blockchain e che possiamo aspettarci degli annunci in qualche modo connessi al mondo delle criptovalute.

Noi di TechRadar abbiamo visitato velocemente Decentraland per farci un'idea di cosa aspettarci dal grande evento Samsung.

Per iscriversi, occorre usare il proprio wallet di criptovalute, ma è possibile iscriversi anche come ospiti. In ogni caso, il passo successivo è la creazione di un avatar, scegliendo acconciatura, abbigliamento e accessori. Per esplorare l'ambiente a 360° si usano tastiera e mouse. E noi siamo arrivati proprio davanti al lotto 837X. L'unica altra azienda nota era una pizzeria, ma dato che non sapremmo proprio come mangiare una pizza in digitale, siamo passati oltre.

Cartellone di Samsung Galaxy a Times Square. (Image credit: Samsung)

All'intero di 837X si trova un luogo simile a una caverna, con colori fluorescenti e musica techno a palla. Ci sono sfere luminose, abiti apparentemente in vendita e tutto il marketing Samsung. Siamo rimasti fermi per un attimo in un punto, ma poi il nostro avatar ha iniziato a ballare per conto suo. Ci auguriamo che sappia restare fermo durante l'evento Unpacked.

Se preferite un'esperienza 3D nel mondo reale, Samsung ha realizzato una serie di cartelloni video dedicati al Galaxy che saltano letteralmente agli occhi (vedete l'immagine sopra) a New York City, Londra, in Corea del Sud, a Dubai e in Malesia. I cartelloni si trasformano in giganteschi spazi aperti che ospitano un'enorme tigre, un animale amichevole che ama passare gli artigli al di fuori dei confini dello schermo gigante in cui è tenuta.

E come avrete intuito, si tratta di un effetto speciale molto sofisticato, in cui lo schermo appare più piccolo della tigre stessa.

Che decidiate di seguire Samsung Unpacked nel metaverso, su Twitch o sul sito tradizionale di Samsung, ricordate di seguire TechRadar per tutti i dettagli e le informazioni sull'evento.