Samsung Galaxy S22: ecco quanto costerà in Italia

Mancano solo poche settimane alla presentazione di Samsung Galaxy S22, e le indiscrezioni si fanno sempre più numerose e dettagliate.

Grazie all'affidabile leaker Roland Quandt sappiamo quale potrebbe essere il prezzo di partenza sui mercati europei: 849€ per Galaxy S22, 1.049€ per Galaxy S22 Plus e 1.249€ per Galaxy S22 Ultra. I prezzi corrispondono ai modelli equivalenti della serie Galaxy S21, suggerendo che per comprare il nuovo Galaxy nel 2022 non sarà necessario spendere di più.

Il dettaglio interessante, sempre secondo Quandt, è che Galaxy S22 Ultra avrà un taglio minimo di RAM di 8GB, non 12GB come il predecessore.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.Actual official EURO prices:S22 8/128GB = 849S22 8/256GB = 899S22+ 8/128GB = 1049S22+ 8/256GB = 1099S22 Ultra 8/128GB = 1249S22 Ultra 12/256GB = 1349S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTzJanuary 22, 2022 See more

E il processore?

Il leaker Dohyun Kim ha cercato di fare chiarezza su quali Paesi riceveranno la versione con il processore Snapdragon 8 Gen 2 e su quali invece dovranno "accontentarsi" dell'Exynos 2200: come c'era da aspettarsi, in Europa verrà distribuita la versione Exynos, mentre negli USA quella Snapdragon.

Nonostante ciò fosse molto probabile e lo avessimo già sentito in precedenza, la notizia potrebbe scontentare alcuni potenziali acquirenti. In ogni caso, le prestazioni potranno essere messe a confronto solo quando i dispositivi saranno disponibili per l'acquisto e potremo testarli.

Inoltre, Ice Universe (via Android Police) ha ribadito che la serie Galaxy S22 verrà presentata il 9 febbraio. Anche questa notizia non è nuova, nonostante altre fonti sostengano che l'evento avrà luogo l'8 febbraio.