Samsung Galaxy S10 e S10 Plus potrebbero presto essere di colore rosso

Samsung Galaxy S10 è già disponibile in una vasta gamma di colori, ma sembra che una nuova tonalità sarà presto aggiunta alla lista. In un nuovo leak si parla di un modello di colore "Cardinal Red".

Alcune immagini della tonalità di rosso vivo sono state condivise da Roland Quandt (un leaker solitamente attendibile) e se dovesse essere vero, questa colorazione sarà una delle più audaci, assieme a Canary Yellow.

Secondo Quandt, la tonalità rossa sarà disponibile sia per il Samsung Galaxy S10 che per il Samsung Galaxy S10 Plus , ma sembra che non arriverà ovunque, come affermato in un tweet successivo nel quale ha detto che è "in arrivo in alcuni paesi dell’Europa occidentale. E anche in Russia".

Nessun annuncio per Australia e Stati Uniti.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.More pics (scroll to bottom):S10: https://t.co/1MeZIoFaMES10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pTMay 21, 2019

Inoltre non ha fornito una data esatta per quando dovrebbe uscire questa colorazione, ma mobiltelefon.ru dichiara che è già disponibile per il pre-ordine da un negozio russo.

Purtroppo nemmeno su quel sito ci sono delle date, ma apparentemente il prezzo è uguale agli altri modelli Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, quindi probabilmente non dovrete pagare un extra per la colorazione rossa.

La nuova tonalità, se esiste, si unirà alle tonalità Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Yellow Canary e Flamingo Pink nelle quali è attualmente disponibile Samsung Galaxy S10. Il Galaxy S10 Plus è disponibile in tutte queste opzioni, ma anche Ceramic White e Ceramic Black.

Finora non c'è alcuna conferma che il Samsung Galaxy S10e sarà disponibile nella colorazione Cardinal Red, ma sarebbe in linea con le opzioni di colore disponibili per il resto della gamma, quindi non lo possiamo smentire, soprattutto visto che i produttori spesso preferiscono offrire più varianti di colore per i modelli a basso costo.