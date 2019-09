Samsung Galaxy S10 diventerà ancora meglio con queste funzioni del Note 10

La serie Galaxy Note 10 ha portato una ventata di novità e aggiornamenti per il sistema di fotocamere Samsung, e molti di questi verranno introdotti anche per la serie Galaxy S10 con un aggiornamento OTA.

I vostri Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus a breve riceveranno un aggiornamento che porterà funzioni come Live Focus Video, con cui potrete usare l'effetto bokeh come per la modalità ritratto, ma mentre girate un video e la modalità Super Steady per migliorare la stabilizzazione dei video.

AR Doodle è un'altra aggiunta molto gradita che vi permette di disegnare sui vostri video, creando contenuti in Realtà Aumentata simili a quelli di Snapchat.

Questo aggiornamento porterà anche la Night Mode per la fotocamera frontale, permettendovi di ottenere selfie di qualità migliore quando le condizioni di luce sono scarse. Funziona in maniera simile alla Night Mode per la fotocamera posteriore.

Al di là della fotocamera l'aggiornamento principale riguarda DeX per PC, che vi permette di connettere il vostro smartphone a un monitor nello stesso modo del DeX originale, ma questa volta non avrete bisogno di una configurazione specifica per farlo funzionare.

Samsung importerà anche le funzioni Link to Windows e Dynamic Lock Screen dal Note 10.

Al momento non è chiaro quanto dovrete aspettare per ricevere l'aggiornamento, e per ora l'azienda lo ha introdotto solo per i dispositivi in Germania e Svizzera. Questo suggerisce che altri Paesi in Europa (come l'Italia) potrebbero ricevere l'aggiornamento prima degli USA, ma ancora non ci sono notizie certe sui tempi d'attesa.

