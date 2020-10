Samsung Galaxy Note 20 Ultra: probabilmente in fase di arrivo

Gli ultimi rumor lasciavano intuire che la serie Samsung Galaxy Note 20 in uscita per quest’anno, fosse composta solo da due dispositivi, ma invece una indiscrezione svela il nome di un terzo possibile componente.

Rilasciata all'inizio di quest’anno, la serie Samsung Galaxy S20 , composta da tre modelli, include il Samsung Galaxy S20 Ultra , smartphone ad alte prestazioni abbastanza costoso, di conseguenza ci aspettavamo un terzo modello anche nella serie Note 20. Ma recentemente, un leaker ha affermato che Samsung avrebbe optato per rilasciare solo due modelli del suo top di gamma for business: Note 20 e Note 20 Plus.

Eppure, MySmartPrice ha notato la comparsa di una nuova certificazione Bluetooth SIG per un dispositivo chiamato Note 20 Ultra.

Tale certificazione include anche un numero di serie, SM-N986U, che potrebbe sembrare familiare. Infatti come ricorda PhoneArena , era apparso ad aprile in un elenco Geekbench e diverse teorie lo ricollegavano ad un presumibile Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G (soprattutto perchè molto simile al numero di Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, SM-N976U).

Adesso però, sappiamo che che il numero di serie associato al Galaxy Note 20 Plus è diverso (SM-9860) e inoltre pensiamo che probabilmente tutta la serie Galaxy Note 20 sarà compatibile con il 5G, proprio come i dispositivi della serie Galaxy S20. Potremmo, a tal proposito, ipotizzare quindi che la versione “Plus 5G” faccia in realtà riferirsi ad modello “Ultra” con prestazioni maggiori.

Le voci sono molte e non sappiamo quale possa essere effettivamente veritiera, non ci resta quindi che attendere ulteriori novità, magari ufficiali, sull’uscita di Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Nota 20 Ultra: una, cento, mille indiscrezioni

Galaxy S20 Ultra ci aveva colpiti molto, anche se le differenze erano davvero poche rispetto a S20 e S20 Plus per giustificare l’enorme differenza di prezzo.

Un leak abbastanza recente afferma che Note 20 Plus monterà un comparto fotografico con zoom digitale 50x. Impressionante, ma non raggiungerebbe comunque i livelli di S20 Ultra, che può arrivare ad uno zoom digitale 100x. Dalla nostra recensione, abbiamo comunque verificato che si tratta di una feature da brochure, più che di una funzionalità che possa venire utilizzata nel quotidiano dagli utenti che necessitano uno zoom aggiuntivo.

Le voci indicano anche che solo il Note 20 Plus sarà dotato di zoom potenziato, senza specificare se verrà incluso anche sul fratello minore. Sono ancora tante le caratteristiche da scoprire sui prossimi smartphone in arrivo dal colosso coreano, continuate a seguirci per ulteriori novità: la data di rilascio si fa sempre più vicina.