Samsung Galaxy Note 10, un leak ci fa vedere come sarà

Samsung Galaxy Note 10 uscirà il 7 agosto, ma potremmo già avere a disposizione alcuni rendering trapelati in questi giorni.

I rendering pubblicati da leaker @ishangarwal24 su Twitter mostrano la parte frontale, posteriore e laterale del Note 10 in due colorazioni: un gradiente argento-viola-blu e uno totalmente nero. La S-Pen risulta un po' più arrotondata rispetto alla stilo precedente della gamma Note che aveva una forma più squadrata.

AND HERE IT IS! Your first look at the Samsung Galaxy Note10 Silver and Black colour option images! Isn't the gradient just amazing? I'm so loving the design, what about you? *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10 #GalaxyNote10 #Unpacked pic.twitter.com/emW36lApawJuly 10, 2019

Se si dovessero rivelare veri, questi rendering confermeranno dei leak precedenti secondo i quali il Note 10 avrà una singola camera anteriore all'interno del foro centrale nella parte superiore del telefono, oltre a tre telecamere posteriori allineate in verticale.

I render potrebbero rivelarsi dei falsi, ma hanno una qualità abbastanza alta per poter essere immagini ufficiali, e siamo così vicini alla data di lancio del telefono che non ci stupiremmo se dovessero essere confermati.

Note 10...e Note 10 Plus

Non è tutto - lo stesso leaker ha aggiunto un'altra serie di immagini per la versione più grande e potente dello smartphone, chiamata Galaxy Note 10 Plus (in precedenza si supponeva che sarebbe stata chiamata Note 10 Pro).

Exclusive for https://t.co/Zm9VwYgCdV : After the regular Note10, here's your very first look at the Samsung Galaxy Note 10+/Note10+! Again, got the renders for Silver and Black variant! *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10Plus #Unpacked pic.twitter.com/5bLtrRd3ENJuly 10, 2019

Questo è la prima volta che vediamo affiancati i due modelli di Note 10, e sembra davvero che Note 10 Plus sia semplicemente una versione più grande.

In effetti i due modelli sembrano identici. Una novità: viste le dimensioni del Note 10 Pro, la stilo S-Pen appare più corta, e sembra anche esserci un quarto sensore sul retro - forse un sensore di profondità Time of Flight, come sul Samsung Galaxy S10 5G.

Vedremo se i leak futuri confermeranno l'autenticità di questi render, ma in ogni caso, avremo modo di vedere con i nostri occhi durante l'evento Unpacked ufficiale di Samsung in agosto.