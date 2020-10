Samsung Galaxy A31, lo smartphone economico è in arrivo con una batteria da 5000mAh

Il Samsung Galaxy A31 potrebbe essere presentato molto presto, la versione russa del sito ufficiale di assistenza per il telefono è apparsa online, dandoci un’indicazione su cosa possiamo aspettarci.

Non c’è molto da vedere in tale pagina. Secondo GSM Arena , nelle FAQ del sito vengono date alcune informazioni ad esempio su come aggiungere le carte di credito degli istituti bancari russi a Samsung Pay. Questo è solo l'ultimo di una serie di passi che solitamente precedono l’annuncio di uno smartphone, come ad esempio la certificazione Bluetooth .

La pagina di supporto non ha svelato nulla sul nuovo Galaxy, purtroppo, quindi tutto quello che conosciamo arriva da indiscrezioni precedenti. Una prima apparizione del dispositivo su Geekbench, notata sempre dai colleghi di GSMArena , suggerisce che arriverà con a bordo Android 10, 4GB di RAM e un chipset MediaTek (MT6768V/CA).

Galaxy A31 dovrebbe disporre di 64GB di memoria interna e un’enorme batteria da 5000mAh. Quest’ultima è una specifica alla pari con alcuni altri smartphone di fascia bassa come il Moto G Power e, in accoppiata con processore a basso consumo e un display a risoluzione non troppo elevata, garantirebbe una durata della batteria da campione.

Samsung Galaxy A31: enormi passi avanti per le fotocamere

Oltre ad una batteria più grande, lo smartphone dovrebbe disporre di una fotocamera principale da 48MP abbinata ad una seconda fotocamera macro da 5MP. Non fatevi ingannare dal numero dei megapixel però, i risultati dipendono anche dalla qualità del sensore, delle lenti e della capacità dello smartphone di processare l’immagine. Sarà comunque un enorme passo avanti rispetto alla fotocamera da 16MP del Samsung Galaxy A30.

In altre parole lo smartphone sta ereditando alcune delle qualità del fratello maggiore, il Samsung Galaxy A51, già disponibile all’acquisto. Anche quest’ultimo è dotato di un sensore fotografico principale da 48MP e di una lente macro con sensore da 5MP, oltre a una fotocamera ultra-grandangolare e a un sensore di profondità (ToF).

Al momento è difficile dire se l’A31 otterrà una così vasta selezione di fotocamere, tuttavia si tratterebbe di un ulteriore miglioramento del modello dello scorso anno.