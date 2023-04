Samsung: arrivano i nuovi TV OLED S95C 2023 con una promo speciale

Samsung OLED S95C fa parte della gamma di televisori Samsung OLED 2023 ed è finalmente disponibile in preordine in Italia con una speciale promo online: coloro che acquisteranno un televisore OLED S95C su samsung.com (Si apre in una nuova scheda) o sugli shop online dei rivenditori partner riceveranno in omaggio uno smartphone Galaxy Z Flip4.

Per riscuotere il premio sarà sufficiente registrarsi qui (Si apre in una nuova scheda) entro 15 giorni dalla data di consegna del televisore. Una volta verificati i dati, riceverete una mail di conferma ed entro 180 giorni avrete un Galaxy Z Flip4 in omaggio.

(Si apre in una nuova scheda) Acquista il nuovo Samsung OLED S95C e ricevi in omaggio un Galaxy Z Flip4 (Si apre in una nuova scheda) Inoltre, inserendo su Samsung Online Shop il codice promo TECHTV23 sarà applicato uno sconto del 10% sul prezzo dei prodotti promozionati.

Samsung S95C è disponibile per il pre-ordine ai seguenti prezzi e configurazioni, tutte compatibili con la promo in corso:

Samsung S95C 55 pollici: 2.599€

Samsung S95C 65 pollici: 3.499€

Samsung S95C 77 pollici: 4.999€

Dotato della tecnologia Quantum Dot e del Processore Neural Quantum, Samsung S95C mantiene tutte le peculiarità della tecnologia OLED migliorando la resa del colore e la luminosità.

Samsung S95C ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, tra cui Gaming Hub. Per la prima volta in un TV OLED, questi TV Samsung hanno ottenuto la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco.

L'audio è stato reso incredibilmente immersivo grazie al supporto Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (OTS).