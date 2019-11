Remote Play Together di Steam è attivo e potrebbe rivoluzionare il multiplayer su PC

La funzione di riproduzione remota di Steam è uscita dalla versione beta ed è ora ufficialmente attiva, consentendo di giocare ai giochi cooperativi “da divano”, quelli che supportano qualsiasi modalità multiplayer locale, anche online. Ci sono varie ragioni per le quali potrebbe trattarsi di una delle più grandi innovazioni nel settore dei videogiochi multiplayer per PC viste negli ultimi anni.

In primo luogo, solo un giocatore deve possedere il gioco, quindi non è necessario che nessun altro lo acquisti per divertirsi. Al possessore basterà invitare gli altri tre a partecipare (potenzialmente anche più di tre se avete una connessione veloce) e trasmettere la sessione di gioco ai loro dispositivi.

Poiché non è necessario avere il titolo installato, gli altri giocatori possono utilizzare qualsiasi dispositivo, non solo un PC (Windows, Mac o Linux) ma anche dispositivi Android e iOS (i dispositivi mobili passeranno tramite Steam Chat e Steam Link app).

La qualità dell’esperienza di gioco sui dispositivi mobili rimane un’incognita, e ovviamente, molto dipenderà dalla connessione Internet del giocatore host (per non parlare delle connessioni degli altri giocatori).

Streaming e salvataggio

Per celebrare il lancio di Remote Play Together, Steam ha avviato diverse promozioni sui giochi multiplayer locali per incoraggiare i gamer a testare questo servizio.

Sebbene molti di questi titoli non siano noti, ci sono anche allettanti sconti su alcuni famosi videogame; ad esempio, potreste giocare a Divinity: Original Sin 2 in stile cooperativo con un amico visto che, ora, è in offerta a circa metà prezzo.

Divinity: Original Sin 2: 45% di sconto su Steam

Questa promozione termina il 25 novembre, quindi avete ancora qualche giorno per decidere quali videogame multiplayer acquistare, a buon mercato.