10 giochi che è molto meglio giocare su PC

Anche su: Xbox One, PS4

Se gicoate The Witcher 3 su Xbox One potreste domandarvi perché qualcuno lo abbia definito il gioco graficamente più impressionante della sua generazione. Avviatelo su PC, tramite Steam, e capirete invece che cosa significa, e perché all'epoca dicemmo che le console The Witcher 3 impedivano a The Witcher 3 di esprimere tutto il suo potenziale.

I primi due giochi erano stati sviluppati per PC e poi adattati alle console, mentre il terzo su pubblicato su tutte le piattaforme contemporaneamente. Gli sviluppatori di Projekt Red ammisero che le console non potevano gestire la grafica bene quando il PC, ma che le versioni furono sviluppate per realizzare il budget.

Nel caso di questo gioco le mod non sono abbondanti e variegate come può capitare con Skyrim o GTA V, ma ci sono altre cose che rendono migliore l'esperienza. C'è una mod che trasforma i combattimenti in giochi di carte, e una che modifica la tavolozza dei colori. Piccole cose forse, ma sicuramente molto rispetto al nulla che trovate su console.