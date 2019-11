Redmi Note 8 arriverà presto sul mercato, arrivano conferme

Da quando Redmi è diventato un marchio sotto il controllo di Xiaomi, Redmi ha sfornato diversi prodotti interessanti a livello di rapporto qualità prezzo, tra cui il recente Redmi Note 7 che sta avendo un grande successo.

Adesso, Lu Weibing, General Manager presso Redmi, ha suggerito che l'azienda sta lavorando allo svilupppo di Redmi Note 8 e che sarà un dispositivo molto superiore a quelli della concorrenza. Da un po' di tempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul successore di Redmi Note 7 e queste dichiarazioni di Weibing non fanno altro che alimentare il chiacchiericcio attorno a questo nuovo smartphone.

Redmi Note è una serie di smartphone di successo

The Redmi Note 7 è stata presentata a febbraio di quest'anno e ha ottenuto un discreto successo, soprattutto in India. Per il successore possiamo aspettarci delle migliorie soprattutto a livello di fotocamera e processore. Questo è tutto quello che sappiamo per il momento, però.

Recentemente, Xiaomi ha affermato che arriverà sul mercato uno smartphone Redmi con a bordo il chipset da gioco più recente di MediaTek, vale a dire Helio G90T. Inoltre, sappiamo che sarà presentato nel corso di questa settimana. Comunque, è ancora troppo presto per dire che Redmi Note 8 verrà presentato entro questo mese.

Uno dei rivali principali di Redmi, quantomeno per il mercato indiano è Realme ed è notizia recente che quest'azienda, nata come costola di Oppo, presenterà la propria fotocamera da 64 MP, che troveremo su Realme 5, domani 8 agosto. Resta da vedere se un sensore di questo tipo riesca davvero a fare la differenza in termini di qualità delle fotografie scattate dallo smartphone.