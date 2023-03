Realme GT 3 si ricarica in 10 minuti: quali sono i rischi per la batteria?

Realme punta tutto sulla velocità di ricarica. Questo è quanto emerge dal lancio internazionale del suo nuovo prodotto di punta, il Realme GT 3, che vanta un'impressionante ricarica rapida da 240W.

L'azienda ha utilizzato il Mobile World Congress 2023 come palcoscenico per il lancio del nuovo smartphone Android che arriva a un anno di distanza dal lancio globale del Realme GT Neo 3, uno dei primi smartphone con ricarica rapida da 150W.

Anche se Realme ha presentato il GT 3 come il suo nuovo telefono di punta, in realtà si tratta essenzialmente di un rebadged (la messa in commercio di uno stesso prodotto con marchi differenti) del Realme GT Neo 5: uno smartphone premium che ha fatto il suo debutto in Cina solo un paio di settimane prima, il 9 febbraio.

Questa è la prima volta che vediamo un dispositivo a marchio Neo materializzarsi come un vero e proprio telefono di classe GT nel suo passaggio ai mercati globali e, cosa forse più interessante, Realme ha scelto di non lanciare un modello Realme GT 3 Pro, come ha fatto l'anno scorso con Realme GT 2 e GT 2 Pro.

Sul retro del GT 3 è presente un elemento trasparente che mostra l'antenna NFC, il sistema di notifica a LED Pulse Interface e quella che viene definita la targhetta del chipset. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'implementazione di un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, anziché del più recente Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, è una caratteristica tipica dei modelli non Pro dell'azienda. Tuttavia, lo smartphone è costruito per offrire un'esperienza reattiva grazie a un display a 144 Hz, fino a 16 GB di RAM e, naturalmente, alla ricarica rapida di nuova generazione.

Vale la pena notare che mentre il Realme GT Neo 5 / Realme GT 3 ora supporta "la massima potenza di ricarica per gli smartphone Type-C prodotti in serie", per citare le parole di Realme durante il lancio del GT 3, solo poche ore prima, la rivale Xiaomi ha mostrato un filmato di uno smartphone che ha ricaricato la sua batteria da 4.100 mAh al 100% in meno di cinque minuti utilizzando un caricabatterie da 300W.

Il fatto che il telefono di Realme sarà disponibile nel breve periodo ne consolida la posizione di leader attuale in termini di telefoni a ricarica rapida, e le statistiche rilasciate dall'azienda durante il lancio suggeriscono che chi soffre di ansia da batteria potrebbe trovare il GT 3 particolarmente interessante.

Secondo Realme, la batteria da 4.600 mAh del telefono può raggiungere il 100% di carica in 9,5 minuti, ma sono forse gli esempi su tempi più stretti a impressionare. Il GT 3 è in grado di ricaricarsi da zero a oltre il 20% in soli 80 secondi (raggiungendo il 23% nella dimostrazione dal vivo che ci è stata offerta al momento del lancio), mentre i soli 30 secondi di carica dovrebbero portare a due ore di utilizzo.

E se la batteria si consuma?

Naturalmente, la ricarica rapida SuperVOOC da 240W non è nulla se la batteria può mantenere solo metà della sua carica dopo un anno di utilizzo e Realme ha pensato anche a questo, promettendo una resistenza di 1.600 cicli (rispetto a quello che Realme sostiene essere un tipico standard industriale di 800) prima che la batteria mantenga solo l'80% della sua carica.

GT 3 è inoltre dotato di un sistema che, tramite intelligenza artificiale, gestisce la ricarica in base all'uso: se lo smartphone rileva che siete in aeroporto, vi darà il 100% di carica il più rapidamente possibile. Tuttavia, se si sta dormendo o guidando, il sistema blocca il flusso per mantenere il telefono a circa l'80% di carica fino a poco prima del risveglio o dell'arrivo a destinazione; a quel punto, apre nuovamente i cancelli per raggiungere il 100%, riducendo al minimo l'usura della batteria.

Supponendo che queste velocità verranno confermate dalle future recensioni, potreste essere interessati a sapere quando e dove potrete acquistarne uno. Non abbiamo ancora informazioni sulla disponibilità, ma dovrebbe arrivare molto presto sui mercati europei.

La tecnologia SuperVOOC è la stessa che si trova nei telefoni di Oppo e OnePlus.