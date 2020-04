Razer presenta il nuovo Blade Stealth 13

Razer, leader mondiale nella produzione di PC per il gaming, ha presentato il nuovo Blade Stealth 13, un ultrabook con componenti di fascia alta adatto a coloro che cercano ottime prestazioni in un design sottile e leggero.

Come riporta il sito TechPowerUp , il vicepresidente della Business Unit Systems di Razer, Brad Wildes, afferma che Blade Stealth 13 è l'Ultrabook più potente del mondo e quest’ultimo modello è stato ulteriormente migliorato.

Blade Stealth 13 presenta un processore Intel Core i7 1065G7H, caratterizzato da un TDP di 25W e frequenza di clock fino a 3,9 Ghz, rispetto al modello standard con TDP di 15W. La potenza maggiore dovrebbe permettere al processore di mantenere la frequenza massima più a lungo.

Il nuovo modello dispone di 16 GB di memoria RAM LPDDR4X a 3733 MHz e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, che dovrebbe offrire buone prestazioni in FullHD con qualsiasi gioco.

Il display è un 13,3 pollici con risoluzione 1920x1080 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si tratta di una frequenza piuttosto elevata, ma dubitiamo che una GTX 1650 Ti riesca a gestirla, soprattutto con i giochi più complessi. Tuttavia, un alto frame rate risulta utile anche durante l’uso quotidiano e permette un’esperienza visiva più fluida rispetto a un classico monitor a 60 Hz.

Blade Stealth 13 presenta cornici ultra sottili da 4,9 mm e dispone di una webcam HD munita di sensore IR per un facile accesso al proprio account tramite Windows Hello. A completare le specifiche tecniche, vi è una porta USB-C Thunderbolt 3 che offre il supporto anche per eGPU Razer Core X (venduta separatamente). Si tratta di una seconda scheda video esterna che si può aggiungere per ottenere una vera e propria dual-GPU, che potrà essere sfruttata per la gestione di intensi carichi di lavoro.

In ultimo, Blade Stealth 13 è disponibile anche in una versione con display touch 4K protetto da Gorilla Glass, perfetto per l’editing di foto e video o per la visione di contenuti multimediali ovunque voi siate.

Blade Stealth 13 è già disponibile sul sito ufficiale Razer e presso alcuni rivenditori selezionati negli Stati Uniti e Canada, mentre in Europa arriverà solo in seguito. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1700 euro.