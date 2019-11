Quella famosa cartuccia PlayStation potrebbe essere un SSD esterno per la PS5

Recentemente abbiamo riferito che Sony ha brevettato una nuova cartuccia da gioco che potrebbe essere utilizzata in un nuovo dispositivo portatile PlayStation. Tuttavia, è possibile che si tratti un SSD esterno per PlayStation 5.

Il sito web olandese LetsGoDigital ha individuato il brevetto pubblicato dall' INPI , l’Istituto Nazionale per la Proprietà Intellettuale del Brasile. Liberamente tradotto, il brevetto riguarda la “Configurazione applicata al/nel dispositivo elettronico di registrazione e archiviazione dei dati” e la grafica mostra una classica cartuccia da gioco.

Poiché la cartuccia potrebbe essere destinata a un dispositivo portatile, si insinua che potrebbe effettivamente essere un SSD esterno per l'hardware di prossima generazione del colosso asiatico, per i seguenti motivi:

Sapevamo già che la PlayStation 5 avrào un SSD integrato. Tuttavia, mentre miglioreranno sicuramente i tempi di caricamento, è possibile che la quantità di spazio di archiviazione sia limitata, soprattutto considerando la grandezza dei giochi per la PS5 .

Pertanto, è probabile che sarà necessario un SSD esterno per ottimizzare la quantità di spazio di archiviazione, soprattutto perché gli SSD esterni sono molto più costosi degli HDD esterni normalmente utilizzati con le console attuali.

Quindi avrebbe senso per Sony brevettare il proprio SSD esterno, anche se sotto forma di una cartuccia da gioco, che potrebbe essere facilmente inserita nella PS5 per aumentare la sua capacità di archiviazione, come sarà probabilmente necessario. .

LetsGoDigital ha pubblicato un'immagine 3D di come potrebbe essere l'SSD esterno. Date un'occhiata qui sotto:

(Image credit: LetsGoDigital)

Mentre un SSD Sony potrebbe impedire ai giocatori l’acquisto di qualsiasi vecchio SSD per console, resta da vedere in che modo ciò influirebbe sul costo complessivo della PS5, soprattutto se si considera che l'alto prezzo della PlayStation 3 ha comportato vendite inferiori rispetto alle aspettative dell'azienda.

Ancora una volta, questa è solo un’ipotesi ed è ancora possibile che la cartuccia sia stata progettata per un dispositivo portatile o per un altro componente hardware della Sony. Non ci resta che aspettare.