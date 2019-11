Sony brevetta una nuova cartuccia PlayStation - è il ritorno della PSP o PS Vita?

Sony ha recentemente registrato un brevetto per un nuovo tipo di cartuccia Playstation, il che potrebbe stare ad indicare una nuova console portatile tra i nuovi progetti in corso.

Come riportato da LetsGoDigital, il brevetto è stato pubblicato dall'INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) Brasiliano il 5 Novembre di quest'anno. Citandolo testualmente, il brevetto è una “configurazione applicata alla registrazione e all'archiviazione di dati”.

Non sono disponibili molte informazioni, ma la parte interessante è che questo dispositivo sembra assumere la forma di una cartuccia - molto più vicina alle schede da gioco della PS Vita e agli UMD della PSP piuttosto che all'ormai standard disco Blu-ray.

Ecco il suo design:

(Image credit: LetsGoDigital/INPI)

L'inventore di questo prodotto è Yujin Morisawa, senior art designer di Sony e responsabile dei prodotti Playstation. Se questo è ancora troppo poco per affermare che questa possa essere una nuova cartuccia per Playstation, è doveroso allora menzionare che il brevetto è stato archiviato dallo stesso ente che si è occupato del kit di sviluppo della PS5.

Ma per cosa potrebbe essere questa nuova cartuccia? Potrebbe trattarsi di un gadget aggiuntivo per PS4 o PS5, ma più probabilmente potrebbe avere a che fare con una nuova console mobile di Sony.

Sono passati quasi otto anni da quando Sony presentò la PS Vita e, col recente rilascio di Switch Lite da parte di Nintendo, questo potrebbe essere un buon momento per Sony per buttarsi nuovamente nel settore delle console mobile - questo è quello che speriamo accada. Il valore delle console Sony è aumentato molto dal 2011, questo momento storico potrebbe giocare a favore di Sony questa volta, per quanto riguarda questo settore.

(Image credit: LetsGoDigital/INPI)

Nonostante speriamo ci sia un successore alla PS Vita, Sony ha già annunciato che non sta pianificando di rilasciare alcun nuovo modello della serie. Ciò non esclude comunque la possibilità di rivedere un nuovo dispositivo per il gaming mobile targato Sony.

Non è presente ancora alcun annuncio ufficiale di Sony relativo ad un nuovo dispositivo mobile e, tenendo in considerazione che l’uscita di PS5 è prevista nel tardo 2020, probabilmente passerà ancora un bel po' prima che si parli di nuovo di questa cartuccia, e che si scopra finalmente quale sarà il suo scopo.